"Реал" разгромил "Жирону" в матче лидеров чемпионата Испании

"Реал" победил "Жирону" в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Мадриде и завершилась с разгромным счётом 4:0.

Голами отметились Винисиус Жуниор (6-я минута), Джуд Беллингем (24, 54) и Родриго (61). На 90-й минуте игрок хозяев Хоселу не реализовал пенальти.

Мадридцы набрали 61 очко и лидируют в турнирной таблице. "Жирона" с 56 баллами идёт на втором месте. "Реал" продлил беспроигрышную серию в испанской Ла Лиге до 18 игр, а гости проиграли впервые за 15 матчей. В последний раз сенсация нынешнего сезона уступала 30 сентября именно "Реалу" (0:3).