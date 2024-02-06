Фанату испанского клуба грозит чёрная метка за пикантный инцидент с пальцем и ягодицами Окампоса
AS: Ла Лига заявила в прокуратуру на болельщика за инцидент с пальцем
Нападающий "Севильи" Окампос стал жертвой неожиданного нападения ... со спины. Фото © AP Photo/ Denes Erdos
Ла Лига обратится в прокуратуру Испании из-за пикантного инцидента с фанатом мадридского клуба "Райо Вальекано" и футболистом "Севильи" Лукасом Окампосом. Во время матча 23-го тура национального чемпионата, который прошёл 5 февраля, молодой болельщик, сидевший в первом ряду, подкрался к находившемуся вблизи к трибуне Окампосу и засунул ему палец между ягодиц.
Испанское издание AS сообщает, что полиция уже установила личность хулигана. Разбирательство на своём уровне проводит и "Райо Вальекано", которое, скорее всего, приведёт к запрету на посещение стадиона для фигуранта скандала.
"Райо Вальекано" из Мадрида осуждает действия болельщика с игроком "Севильи" Лукасом Окампосом. Этот поступок остаётся на совести указанного нарушителя, и ни клуб, ни кто-то из почти 15 тысяч зрителей, заполнивших стадион "Вальекас", не должны нести за это ответственности", — говорится на сайте клуба.
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