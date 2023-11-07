В Чехии футболисты получили 16 жёлтых карточек за групповой стриптиз на матче

16 игроков любительского чешского "Сокола" из Упоглавы одновременно получили жёлтые карточки после празднования гола. Дело в том, что забитый мяч они решили отметить, сняв футболки.

Произошло всё во время матча между клубами "Сокол" (Упоглавы) и "Сокол" (Либохованы) в одном из низших дивизионов чемпионата Чехии по футболу. В конце встречи клуб из Упоглавы, отстававший на шесть очков, забил гол, после чего все игроки, в том числе те, кто сидел на скамейке запасных, сняли футболки. За такую выходку судья показал всем им жёлтые карточки.



"После перерыва мы сказали себе, что должны хотя бы забить гол, чтобы улучшить настроение. В раздевалке кто-то предложил, чтобы, когда мы забьём гол, все сняли майки. Это и произошло на 82-й минуте", — рассказал TN.cz футболист Войтех Горки.

В итоге закончился матч со счётом 6:2 в пользу клуба из Либохованы.