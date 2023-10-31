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31 октября, 20:26

Стала известна страна — хозяйка чемпионата мира по футболу 2034 года

Глава ФИФА Инфантино: Саудовская Аравия примет финал ЧМ по футболу – 2034

<p>Президент ФИФА Джанни Инфантино. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gianni_infantino</p>

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gianni_infantino

Чемпионат мира по футболу 2034 года пройдёт в Саудовской Аравии. Об этом объявил в соцсетях глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"Футбол объединяет мир, как никакой другой вид спорта. Чемпионат мира — идеальная демонстрация идеи единства и инклюзивности", — заявил он.

Саудовская Аравия оказалась единственным претендентом на проведение турнира после того, как от подачи заявки отказалась Австралия. Места проведения чемпионатов 2030-го и 2034 года будут официально озвучены ближе к концу 2024 года на конгрессе ФИФА.

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А ранее председатель Международной федерации футбола Джанни Инфантино допустил участие России в чемпионате мира 2026 года. Официального решения, однако, по этому поводу принято не было.

Лариса Сафронова
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