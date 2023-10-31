Стала известна страна — хозяйка чемпионата мира по футболу 2034 года

Чемпионат мира по футболу 2034 года пройдёт в Саудовской Аравии. Об этом объявил в соцсетях глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"Футбол объединяет мир, как никакой другой вид спорта. Чемпионат мира — идеальная демонстрация идеи единства и инклюзивности", — заявил он.

Саудовская Аравия оказалась единственным претендентом на проведение турнира после того, как от подачи заявки отказалась Австралия. Места проведения чемпионатов 2030-го и 2034 года будут официально озвучены ближе к концу 2024 года на конгрессе ФИФА.