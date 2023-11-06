Фанат аргентинского футбольного клуба покончил с собой после поражения любимой команды

Болельщик аргентинского футбольного клуба "Бока Хуниорс" Марсело Моралес покончил с собой. Трагедия случилась после поражения команды в финале Кубка Либертадорес бразильскому "Флуминенсе" со счётом 1:2.

23-летний фанат работал в полиции, ещё до матча говорил близким, что поражения любимого клуба не переживёт. Те восприняли эти слова в шутку. Мать Моралеса рассказала, что сын боготворил "Боку", однако после его смерти ни один игрок не передал свои соболезнования, сообщает Marca.

В роковом для аргентинца матче счёт открыл нападающий "Флуминенсе" Херман Кано. "Бока Хуниорс" сравнял счёт на 72-й минуте. Основное время матча завершилось вничью 1:1. В дополнительное время гол забил нападающий команды соперников Джон Кеннеди Батиста де Соуза, отличившийся на 99-й минуте с передачи Кено.