Фанат аргентинского футбольного клуба покончил с собой после поражения любимой команды
Болельщик ФК "Бока Хуниорс" покончил с собой после поражения команды
Болельщик аргентинского футбольного клуба "Бока Хуниорс" Марсело Моралес покончил с собой. Трагедия случилась после поражения команды в финале Кубка Либертадорес бразильскому "Флуминенсе" со счётом 1:2.
23-летний фанат работал в полиции, ещё до матча говорил близким, что поражения любимого клуба не переживёт. Те восприняли эти слова в шутку. Мать Моралеса рассказала, что сын боготворил "Боку", однако после его смерти ни один игрок не передал свои соболезнования, сообщает Marca.
В роковом для аргентинца матче счёт открыл нападающий "Флуминенсе" Херман Кано. "Бока Хуниорс" сравнял счёт на 72-й минуте. Основное время матча завершилось вничью 1:1. В дополнительное время гол забил нападающий команды соперников Джон Кеннеди Батиста де Соуза, отличившийся на 99-й минуте с передачи Кено.
Ранее Лайф сообщал, что бывший болгарский биатлонист Красимир Анев попытался покончить с жизнью. Сейчас он находится в медикаментозной коме. Его обнаружили 1 ноября возле плотины Дренов Дол в городе Кюстендил.
Shutterstock