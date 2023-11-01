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1 ноября, 00:02

Роналду показал фанатам Месси жест из одного пальца

Роналду попросил болельщиков замолчать из-за скандирования имени Месси на матче

Криштиану Роналду остался недоволен поведением болельщиков на матче 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии. В ходе встречи зрители начали скандировать имя капитана "Интер Майами" Лионеля Месси, вынудив португальского футболиста перейти на язык жестов, сообщили в A Bola.

Фанаты вспомнили о восьмикратном обладателе "Золотого мяча", когда Роналду бросал аут. Введя мяч в игру, форвард "Аль-Насра" приложил указательный палец к губам, призвав публику замолчать.

В дальнейшем спортсмену не удалось продемонстрировать результативных действий. Единственный и победный гол в матче с "Аль-Иттифаком" забил нападающий "Аль-Насра" Садио Мане, обеспечивший команде выход в четвертьфинал.

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Напомним, Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча" 31 октября. По словам аргентинца, он планирует играть в футбол ещё очень долго.

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Илья Пушкарев
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