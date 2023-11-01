Роналду показал фанатам Месси жест из одного пальца

Криштиану Роналду остался недоволен поведением болельщиков на матче 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии. В ходе встречи зрители начали скандировать имя капитана "Интер Майами" Лионеля Месси, вынудив португальского футболиста перейти на язык жестов, сообщили в A Bola.

Фанаты вспомнили о восьмикратном обладателе "Золотого мяча", когда Роналду бросал аут. Введя мяч в игру, форвард "Аль-Насра" приложил указательный палец к губам, призвав публику замолчать.