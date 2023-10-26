Роналду не попал в топ-10 лучших игроков "Манчестер Юнайтед"
Роналду не вошёл в топ-10 лучших игроков МЮ за всю историю по версии FourFourTwo
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Футбольный журнал FourFourTwo выпустил топ самых лучших игроков за всю историю существования английского клуба "Манчестер Юнайтед". К удивлению, в десятку лидеров не попал известный португальский футболист Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" сыграл за команду 346 матчей, забив 145 голов.
Между тем, первое место в рейтинге занял чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель "Золотого мяча" 1966 года Сэр Роберт Чарльтон (более известный как Бабби). В 606 матчах он забил в ворота соперников почти 200 мячей. На второй строчке расположился один из самых величайших игроков в истории футбола Джордж Бест (143 гола в 360 матчах), а на третьей — английский футболист Брайан Робсон. Он был капитаном МЮ целых 12 лет и забил 69 голов в 339 матчах.
Также в десятке оказались футболисты Эрик Кантона, Денис Лоу, Уэйн Руни, Райан Гиггз, Дункан Эдвардс, Петр Шмейхель и Пол Скоулз.
Ранее Лайф рассказывал, что в список ста лучших игроков в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) по версии журнала FourFourTwo вошёл бывший игрок "Манчестер Юнайтед", российский футболист Андрей Канчельскис. Туда же, кстати, попал и Криштиану Роналду. Также в списке оказались Тьерри Анри, Алан Ширер, Уэйн Руни, Райан Гиггз, Эрик Кантона, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Патрик Виейра и Пол Скоулз.