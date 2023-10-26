Роналду не попал в топ-10 лучших игроков "Манчестер Юнайтед"

Между тем, первое место в рейтинге занял чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель "Золотого мяча" 1966 года Сэр Роберт Чарльтон (более известный как Бабби). В 606 матчах он забил в ворота соперников почти 200 мячей. На второй строчке расположился один из самых величайших игроков в истории футбола Джордж Бест (143 гола в 360 матчах), а на третьей — английский футболист Брайан Робсон. Он был капитаном МЮ целых 12 лет и забил 69 голов в 339 матчах.