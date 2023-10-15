"857 ударов, упс": Сестра Роналду пошутила над наказанием брата поркой за поцелуй в Иране
Сестра Роналду высмеяла возможное наказание футболиста ударами плетью в Иране
Футболист Криштиану Роналду (справа) и его сестра Катя Авейру (слева). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / katiaaveirooficial, ТАСС / EPA / JOSE COELHO
Сестра португальского форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду Катя Авейру высмеяла в соцсетях возможные удары брата плетью за поцелуй иранской художницы-инвалида. Комментируя матч, где футболист сделал дубль против Словакии в отборе Евро-2024, она не смогла пройти мимо того факта, что теперь на счету игрока уже 857 забитых мячей.
Роналду обнял и поцеловал в макушку иранскую художницу-инвалида, нарисовавшую его портрет. Видео © Twitter / AlNassrFC
"857 ударов плетью. Упс, извините, я неправильно написала, 857 голов", — отметила Авейру.
Как сообщал Лайф, в сентябре после матча азиатской Лиги чемпионов с "Персеполисом" Роналду встретился в Иране с художницей-инвалидом, которая нарисовала его портрет ногой. Футболист поблагодарил её, обнял и поцеловал в макушку. Но теперь спортсмена ждёт наказание за "прелюбодеяние" с человеком, который не состоит в браке. Если игрок вернётся в Иран, то там ему грозит 99 ударов плетью. При этом Посольство Ирана в Испании опровергло сообщения о том, что Роналду ждёт наказание. Там выступили против "вынесения судебных решений" против любого международного спортсмена в Иране.