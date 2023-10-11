Роналду могут 99 раз отхлестать плетью за поцелуй иранской художницы-инвалида
Rouydad24: Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью за нарушение законов Ирана
Португальскому форварду саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью за нарушение законов Ирана, куда он приехал 19 сентября, чтобы принять участие в матче азиатской Лиги чемпионов с местным "Персеполисом" (0:2 в пользу "Аль-Насра"). Об этом сообщает иранский портал Rouydad24.
Роналду обнял и поцеловал в макушку иранскую художницу-инвалида, нарисовавшую его портрет. Видео © Twitter / AlNassrFC
После матча футболист встретился со своей фанаткой — местной художницей, которая нарисовала его портрет. Роналду поблагодарил её, обнял и поцеловал в макушку. Однако теперь его в Иране ждёт наказание за "прелюбодеяние" с человеком, который не состоит в браке. Если Роналду вернётся в Иран, то там ему грозит 99 ударов плетью.
Это уже не первый инцидент, после которого Роналду угрожает наказание. Ранее сообщалось, что футболист перекрестился на матче с иракским клубом "Аль-Шорта", что запрещено законами Саудовской Аравии.
Twitter / AlNassrFC