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11 октября, 15:28

Роналду могут 99 раз отхлестать плетью за поцелуй иранской художницы-инвалида

Rouydad24: Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью за нарушение законов Ирана

Португальскому форварду саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью за нарушение законов Ирана, куда он приехал 19 сентября, чтобы принять участие в матче азиатской Лиги чемпионов с местным "Персеполисом" (0:2 в пользу "Аль-Насра"). Об этом сообщает иранский портал Rouydad24.

Роналду обнял и поцеловал в макушку иранскую художницу-инвалида, нарисовавшую его портрет. Видео © Twitter / AlNassrFC

После матча футболист встретился со своей фанаткой — местной художницей, которая нарисовала его портрет. Роналду поблагодарил её, обнял и поцеловал в макушку. Однако теперь его в Иране ждёт наказание за "прелюбодеяние" с человеком, который не состоит в браке. Если Роналду вернётся в Иран, то там ему грозит 99 ударов плетью.

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Это уже не первый инцидент, после которого Роналду угрожает наказание. Ранее сообщалось, что футболист перекрестился на матче с иракским клубом "Аль-Шорта", что запрещено законами Саудовской Аравии.

Обложка ©

Twitter / AlNassrFC

Никита Осипов
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