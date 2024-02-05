"Атлетико" на 93-й минуте спасся в матче с "Реалом", вырвав ничью
Игроки "Атлетико" — после гола в ворота "Реала". Обложка © X / Atlético de Madrid
"Реал" и "Атлетико" сыграли вничью в мадридском дерби, состоявшемся в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Встреча состоялась на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счётом 1:1.
На 20-й минуте первый мяч забил игрок хозяев Браим Диас. Гостей спас Маркос Льоренте, поразивший ворота соперника уже в компенсированное время.
"Реал" сохранил первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 58 очков. "Атлетико" идёт четвёртым с 48 баллами.
Это уже третий матч команд в текущем году. Ранее они встречались в рамках полуфинала Суперкубка Испании (тогда сильнее оказался "Реал", победивший со счётом 5:3 в дополнительное время), а также в игре Кубка страны. Эта встреча осталась за "матрасниками", которые победили 4:2 в двух дополнительных таймах.