Мбаппе сделал выбор между ПСЖ и "Реалом", узнали СМИ

Нападающий сборной Франции и ФК "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе летом перейдёт в мадридский "Реал" на правах свободного агента. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Сейчас 25-летний форвард думает над тем, когда официально объявить о своём решении. По информации источника издания, сумма контракта Мбаппе с "Реалом" может быть самой крупной в истории клуба.