Мбаппе сделал выбор между ПСЖ и "Реалом", узнали СМИ
Le Parisien: Килиан Мбаппе летом перейдёт из ПСЖ в "Реал"
Килиан Мбаппе. Обложка © ТАСС / AP / Jean-Francois Badias
Нападающий сборной Франции и ФК "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе летом перейдёт в мадридский "Реал" на правах свободного агента. Об этом сообщает газета Le Parisien.
Сейчас 25-летний форвард думает над тем, когда официально объявить о своём решении. По информации источника издания, сумма контракта Мбаппе с "Реалом" может быть самой крупной в истории клуба.
Напомним, 12 июня 2023 года стало известно об отказе Мбаппе продлевать контракт с парижанами. Позже уточнялось, что клуб предложил футболисту десятилетний контракт с баснословным гонораром. После этого ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер и исключил из заявки на турне по Японии. Саудовский "Аль-Хиляль" даже предлагал за него 300 миллионов евро. Однако в августе прошлого года звёздный форвард вернулся к тренировкам в составе парижского клуба.
Мбаппе перешёл в ПСЖ в 2017 году из "Монако" и стал пятикратным чемпионом Франции. В составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира 2018-го и Лигу Наций 2021 года.