"Атлетико" в драматичном матче победил "Реал" и пробился в четвертьфинал Кубка Испании

"Атлетико" победил "Реал" в мадридском дерби, состоявшемся в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Встреча прошла на стадионе "Цивитас Метрополитано" и завершилась в дополнительное время со счётом 4:2.

В основное время команды отличились по два раза: у "матрасников" голы забили Самуэл Лино (39-я минута) и Альваро Мората (57), а у "Реала" — Хоселу (82), а первый мяч в свои ворота забил вратарь хозяев Ян Облак (45+1). В дополнительное время голы Антуана Гризманна (100) и Родриго Рикельме (119) принесли "Атлетико" победу.

Таким образом в четвертьфинал Кубка Короля вышли "Атлетико", "Барселона", ранее обыгравшая "Унионистас" (3:1), "Севилья", "Атлетик", "Мальорка", "Сельта", "Реал Сосьедад" и "Жирона". Жеребьевка 1/4 финала состоится 19 января.

"Реал" сложит полномочия действующего победителя турнира. Финал Кубка Испании пройдёт 6 апреля на стадионе "Ла Картуха" в Севилье.