"Реал" разгромил "Барселону" и забрал Суперкубок Испании

Мадридский "Реал" завоевал Суперкубок Испании. Столичный клуб в 13-й раз стал обладателем этого титула, разгромив "Барселону" со счётом 4:1.

Встреча прошла в минувшее воскресенье, 14 января, на стадионе "Аль-Авваль Парк", находящемся в Эр-Рияде. В составе победителей на 7-й, 10-й и 39-й минуте отметился вингер Винисиус Жуниор, что стало самым быстрым хет-триком в Эль-Класико в XXI веке. На 64-й другой мяч в ворота соперника загнал бразилец Родриго, а за каталонцев на 33-й минуте забил Роберт Левандовски.

Стоит отметить, что матч не прошёл без удалений — на 71-й минуте поле покинул защитник "Барселоны" Рональд Араухо. Эта встреча стала 256-м матчем в истории Эль-Класико, в результате чего столичная команда одержала свою 104-ю победу над сине-гранатовыми.