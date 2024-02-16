"Реал" ждёт: Мбаппе сообщил президенту ПСЖ о планах покинуть клуб летом
Мбаппе сообщил руководству ПСЖ об уходе из клуба летом
Килиан Мбаппе. Обложка © ТАСС / EPA / TERESA SUAREZ
Нападающий Килиан Мбаппе сообщил президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб летом. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо и прочие инсайдеры.
Футболист покинет парижский клуб на правах свободного агента, хотя на каких условиях это произойдёт, ещё до конца неизвестно. В этом сезоне французской Лиги 1 футболист провёл 19 матчей, забив 20 голов и отдав четыре результативных паса.
По данным L'Equipe, Мбаппе уже связался с "Реалом" и сообщил, что присоединится к Мадриду будущим летом.
Летом 2023 года Мбаппе и ПСЖ несколько недель были главными источниками инфоповодов после сообщений о том, что игрок отказался продлевать контракт с парижанами. Нападающий был выставлен на трансфер и исключён из заявки на турне по Японии. Саудовский "Аль-Хиляль" даже предлагал за него 300 миллионов евро. Однако в августе звёздный форвард вернулся к тренировкам в составе парижского клуба.