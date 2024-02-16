"Реал" ждёт: Мбаппе сообщил президенту ПСЖ о планах покинуть клуб летом

Нападающий Килиан Мбаппе сообщил президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб летом. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо и прочие инсайдеры.

Футболист покинет парижский клуб на правах свободного агента, хотя на каких условиях это произойдёт, ещё до конца неизвестно. В этом сезоне французской Лиги 1 футболист провёл 19 матчей, забив 20 голов и отдав четыре результативных паса.