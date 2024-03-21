Перед матчем Россия – Сербия почтили память Василия Уткина минутой молчания

Перед товарищеским футбольным матчем Россия – Сербия, который в эти минуты проходит на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Москве, провели акцию памяти спортивного комментатора Василия Уткина. На большом экране показали нарезку запоминающихся моментов из работы комментатора, а также объявили минуту молчания.

Ранее стало известно, что на матч сборных России и Сербии продали все билеты, стадион вмещает 33 тысячи человек. Судить встречу доверено бригаде арбитров из Турции — главный судья Арда Кардешлер, ассистенты Абдулла Бора Эзкара и Мурат Тугберк Джурбай, на ВАР Хакан Джейлан и Серкан Токат. В понедельник, 25 марта, в Москве на этой же арене российские футболисты проведут ещё один матч — с командой Парагвая.