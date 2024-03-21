Перед матчем Россия – Сербия почтили память Василия Уткина минутой молчания
Василий Уткин. Обложка © Telegram / Василий Уткин FC
Перед товарищеским футбольным матчем Россия – Сербия, который в эти минуты проходит на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Москве, провели акцию памяти спортивного комментатора Василия Уткина. На большом экране показали нарезку запоминающихся моментов из работы комментатора, а также объявили минуту молчания.
Гимн России перед матчем исполнила певица Пелагея, а сербский и российский актёр Милош Бикович нанёс символический стартовый удар по мячу перед игрой. Подопечных Валерия Карпина на поле с капитанской повязкой вывел полузащитник "Монако" Александр Головин. Стоит отметить, что на игре присутствуют министры иностранных дел обеих стран — Сергей Лавров (ему сегодня исполняется 74 года) и Ивица Дачич.
Ранее стало известно, что на матч сборных России и Сербии продали все билеты, стадион вмещает 33 тысячи человек. Судить встречу доверено бригаде арбитров из Турции — главный судья Арда Кардешлер, ассистенты Абдулла Бора Эзкара и Мурат Тугберк Джурбай, на ВАР Хакан Джейлан и Серкан Токат. В понедельник, 25 марта, в Москве на этой же арене российские футболисты проведут ещё один матч — с командой Парагвая.
Напомним, весть о смерти Василия Уткина пришла вечером 19 марта, ему было 52 года. Причиной, предварительно, стала тромбоэмболия лёгочной артерии — закупорка кровеносных сосудов в лёгких. Известно, что комментатор имел проблемы с сердцем, а недавно начал усиленно сбрасывать лишний вес. Церемония прощания пройдёт 23 марта в Москве. Уткина похоронят в подмосковной Балашихе, рядом с отцом и дедушкой.