Василия Уткина похоронят в Подмосковье, рядом с отцом и дедушкой
Комментатора Василия Уткина похоронят в подмосковной Балашихе
Василия Уткина похоронят на Никольско-Трубецком кладбище в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Как пишет интернет-издание Regions, место для погребения выбрано неслучайно. Легендарный спортивный комментатор будет покоиться рядом со своим отцом и дедушкой.
Напомним, весть о смерти Василия Уткина пришла вечером 19 марта, ему было 52 года. Причиной, предварительно, стала тромбоэмболия лёгочной артерии — закупорка кровеносных сосудов в лёгких. Известно, что комментатор имел проблемы с сердцем, а недавно начал усиленно сбрасывать лишний вес. Церемония прощания пройдёт 23 марта в Москве.
ТАСС / Бизнес Online / Белкин Алексей