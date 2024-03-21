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21 марта, 13:22

Василия Уткина похоронят в Подмосковье, рядом с отцом и дедушкой

Комментатора Василия Уткина похоронят в подмосковной Балашихе

Василия Уткина похоронят на Никольско-Трубецком кладбище в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Как пишет интернет-издание Regions, место для погребения выбрано неслучайно. Легендарный спортивный комментатор будет покоиться рядом со своим отцом и дедушкой.

Акция памяти Василия Уткина пройдёт перед матчем Россия – Сербия в Москве
Акция памяти Василия Уткина пройдёт перед матчем Россия – Сербия в Москве

Напомним, весть о смерти Василия Уткина пришла вечером 19 марта, ему было 52 года. Причиной, предварительно, стала тромбоэмболия лёгочной артерии — закупорка кровеносных сосудов в лёгких. Известно, что комментатор имел проблемы с сердцем, а недавно начал усиленно сбрасывать лишний вес. Церемония прощания пройдёт 23 марта в Москве.

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ТАСС / Бизнес Online / Белкин Алексей

Матвей Константинов
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