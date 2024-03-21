Василия Уткина похоронят в Подмосковье, рядом с отцом и дедушкой

Василия Уткина похоронят на Никольско-Трубецком кладбище в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Как пишет интернет-издание Regions, место для погребения выбрано неслучайно. Легендарный спортивный комментатор будет покоиться рядом со своим отцом и дедушкой.