Прощание с Василием Уткиным пройдёт 23 марта в Москве 21 марта, 09:45 Спортивный комментатор Василий Уткин. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Прощание со спортивным комментатором Василием Уткиным состоится в Москве в субботу, 23 марта, в ЦКБ при Президенте России. Об этом сообщили в любительском футбольном клубе "Эгриси", владельцем которого являлся журналист.

"Прощание с Василием Уткиным пройдёт по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25 в ЦКБ при Президенте России в субботу, с 11:00 до 14:00", — говорится в сообщении.

Также 21 марта перед товарищеским матчем Россия – Сербия, который состоится на стадионе имени Льва Яшина в Москве, пройдёт акция памяти Василия Уткина.

Авторы Александра Вишнякова