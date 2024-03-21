Прощание с Василием Уткиным пройдёт 23 марта в Москве
Спортивный комментатор Василий Уткин. Фото © ТАСС / Елена Никитченко
Прощание со спортивным комментатором Василием Уткиным состоится в Москве в субботу, 23 марта, в ЦКБ при Президенте России. Об этом сообщили в любительском футбольном клубе "Эгриси", владельцем которого являлся журналист.
"Прощание с Василием Уткиным пройдёт по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25 в ЦКБ при Президенте России в субботу, с 11:00 до 14:00", — говорится в сообщении.
Также 21 марта перед товарищеским матчем Россия – Сербия, который состоится на стадионе имени Льва Яшина в Москве, пройдёт акция памяти Василия Уткина.
Напомним, о смерти Василия Уткина стало известно вечером 19 марта. Причиной, предварительно, стала тромбоэмболия лёгочной артерии (закупорка кровеносных сосудов в лёгких). Журналист страдал серьёзным заболеванием сердечно-сосудистой системы, а незадолго до смерти начал усиленно сбрасывать лишний вес. Знаменитому спортивному комментатору было всего 52 года.