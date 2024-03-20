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20 марта, 12:32

Акция памяти Василия Уткина пройдёт перед матчем Россия – Сербия в Москве

Перед товарищеским матчем Россия – Сербия, который состоится 21 марта на стадионе имени Льва Яшина в Москве, пройдёт акция памяти скончавшегося накануне спортивного комментатора Василия Уткина. Об этом сообщил директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин.

"Акция памяти Василия Уткина будет включать видеоролик с его самыми яркими комментариями", — приводит РИА "Новости" его слова.

Кроме того, перед матчем национальных команд в память о Василии Уткине будет объявлена минута молчания.

О смерти Василия Уткина стало известно вчера вечером, 19 марта. Причиной смерти, предварительно, стала тромбоэмболия лёгочной артерии (закупорка кровеносных артерий в лёгких). Известно, что журналист страдал от серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы. При этом незадолго до смерти Уткин начал усиленно сбрасывать лишний вес. Знаменитому спортивному комментатору было всего 52 года.

Уткин последние дни перед смертью страдал сильной одышкой из-за лишнего веса
Уткин последние дни перед смертью страдал сильной одышкой из-за лишнего веса
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TACC / Бизнес Online / Белкин Алексей

Наталья Исакова
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