Акция памяти Василия Уткина пройдёт перед матчем Россия – Сербия в Москве
Перед товарищеским матчем Россия – Сербия, который состоится 21 марта на стадионе имени Льва Яшина в Москве, пройдёт акция памяти скончавшегося накануне спортивного комментатора Василия Уткина. Об этом сообщил директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин.
"Акция памяти Василия Уткина будет включать видеоролик с его самыми яркими комментариями", — приводит РИА "Новости" его слова.
Кроме того, перед матчем национальных команд в память о Василии Уткине будет объявлена минута молчания.
О смерти Василия Уткина стало известно вчера вечером, 19 марта. Причиной смерти, предварительно, стала тромбоэмболия лёгочной артерии (закупорка кровеносных артерий в лёгких). Известно, что журналист страдал от серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы. При этом незадолго до смерти Уткин начал усиленно сбрасывать лишний вес. Знаменитому спортивному комментатору было всего 52 года.
TACC / Бизнес Online / Белкин Алексей