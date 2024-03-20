Акция памяти Василия Уткина пройдёт перед матчем Россия – Сербия в Москве

Перед товарищеским матчем Россия – Сербия, который состоится 21 марта на стадионе имени Льва Яшина в Москве, пройдёт акция памяти скончавшегося накануне спортивного комментатора Василия Уткина. Об этом сообщил директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин.

"Акция памяти Василия Уткина будет включать видеоролик с его самыми яркими комментариями", — приводит РИА "Новости" его слова.