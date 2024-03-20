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20 марта, 06:30

Уткин последние дни перед смертью страдал сильной одышкой из-за лишнего веса

Mash: У Василия Уткина в больнице дважды произошла остановка сердца

Ушедший из жизни спортивный комментатор Василий Уткин в течение трёх последних дней страдал сильной одышкой из-за лишнего веса. Он рассказывал об этом врачам, которые накануне приехали к нему на вызов, сообщает Mash.

По его данным, днём во вторник, 19 марта, Уткин вызвал скорую. Журналист жаловался на сбитое дыхание и пересохший рот. Медики на месте диагностировали тромбоэмболию лёгочной артерии и вкололи Уткину антикоагулянт. Однако это не помогло, и в больницу телекомментатора, вес которого превышал две сотни килограммов, привезли в тяжёлом состоянии и подключили к ИВЛ.

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Ситуацию ухудшали гипертоническая болезнь, морбидное ожирение и пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. В 17:05 у Уткина случилась первая остановка сердца. Его стали реанимировать и первый раз смогли откачать. Через полчаса оно снова остановилось, и в 18:01 медики констатировали смерть.

О смерти Уткина накануне сообщил обозреватель и блогер Иван Карпов. Знаменитому спортивному комментатору было всего 52 года. Причиной смерти, предварительно, стала тромбоэмболия лёгочной артерии (закупорка кровеносных артерий в лёгких). Известно, что Уткин страдал от серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы. При этом незадолго до смерти он начал усиленно сбрасывать лишний вес.

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Иван Косицын
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