Уткин последние дни перед смертью страдал сильной одышкой из-за лишнего веса

Ушедший из жизни спортивный комментатор Василий Уткин в течение трёх последних дней страдал сильной одышкой из-за лишнего веса. Он рассказывал об этом врачам, которые накануне приехали к нему на вызов, сообщает Mash.

По его данным, днём во вторник, 19 марта, Уткин вызвал скорую. Журналист жаловался на сбитое дыхание и пересохший рот. Медики на месте диагностировали тромбоэмболию лёгочной артерии и вкололи Уткину антикоагулянт. Однако это не помогло, и в больницу телекомментатора, вес которого превышал две сотни килограммов, привезли в тяжёлом состоянии и подключили к ИВЛ.