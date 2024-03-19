"Я жила, у меня был сын": Мать Уткина не может поверить в его смерть

Мать скончавшегося спортивного комментатора Василия Уткина рассказала, что узнала о смерти сына из новостных сводок. До сих пор 79-летняя женщина не может прийти в себя и отказывается верить в случившееся.