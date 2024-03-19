"Я жила, у меня был сын": Мать Уткина не может поверить в его смерть
SHOT: Мать спортивного журналиста Уткина узнала о его смерти из сообщений СМИ
Василий Уткин. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Мать скончавшегося спортивного комментатора Василия Уткина рассказала, что узнала о смерти сына из новостных сводок. До сих пор 79-летняя женщина не может прийти в себя и отказывается верить в случившееся.
"Я жила, у меня был сын, а теперь его нет", — поделилась Наталья Игоревна с SHOT.
Напомним, обозреватель Иван Карпов сообщил о смерти 52-летнего спортивного журналиста Василия Уткина около часа назад. Причиной трагедии могла стать тромбоэмболия лёгочной артерии. Сегодня его экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти культового комментатора. Известно, что он страдал от серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы. При этом незадолго до смерти Уткин начал усиленно сбрасывать лишний вес.