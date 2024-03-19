Умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин

Скончался известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин. Об этом сообщил в телеграм-канале его коллега по цеху, обозреватель и блогер Иван Карпов. Уткину было 52 года. В последнее время в СМИ муссировались слухи о его проблемах со здоровьем — в частности, сообщалось, что у него атеросклероз. Сам журналист это опровергал, утверждая, что его самочувствие оставляет желать лучшего, но сосуды и сердце у него якобы в порядке. Уткин рассказывал, что регулярно наблюдается у врачей и готовится к очередной попытке похудения.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и "НТВ-Плюс" и спортивный журналист, будучи ведущим телепередачи "Футбольный клуб", которая затем переехала на его авторский YouTube-канал. На его счету — премия ТЭФИ в номинации "Лучший спортивный комментатор" в 2004 и 2005 годах. В 2017 году Уткин объявил о завершении карьеры футбольного комментатора. Его последним репортажем на тот момент стал матч плей-офф Чемпионшип 1/2 финала "Фулхэм" – "Рединг" на телеканале Eurosport 1. Тем не менее позже он всё-таки выступал в качестве комментатора, а ещё проявлял себя как футбольный менеджер: Уткин стал спонсором и владельцем любительского футбольного клуба "Эгриси". В 2019 году команда играла в высшем дивизионе, а в 2022-м клуб принял участие во втором сезоне Медийной футбольной лиги.

В самом клубе тоже подтвердили информацию об утрате.

"Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами", — говорится в сообщении в телеграм-канале "Эгриси".