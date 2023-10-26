Уткин отреагировал на слухи о здоровье: Мне предстоит очередное похудение

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал массу сообщений о своём здоровье, опровергнув наличие в анамнезе атеросклероза. При этом журналист заявил, что вскоре ему предстоит очередное похудение.

"О моём здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно", — написал Уткин в телеграм-канале.