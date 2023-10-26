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26 октября, 18:55

Уткин отреагировал на слухи о здоровье: Мне предстоит очередное похудение

<p>Василий Уткин. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/RPLonAir/5691" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RPLonAir</a></p>

Василий Уткин. Обложка © T.me / RPLonAir

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал массу сообщений о своём здоровье, опровергнув наличие в анамнезе атеросклероза. При этом журналист заявил, что вскоре ему предстоит очередное похудение.

"О моём здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно", — написал Уткин в телеграм-канале.

Инсульт, импотенция, смерть: Василию Уткину раскрыли осложнения изменившей его до неузнаваемости болезни

Инсульт, импотенция, смерть: Василию Уткину раскрыли осложнения изменившей его до неузнаваемости болезни

Напомним, ранее Сеть всколыхнуло последнее видео с располневшим Василием Уткиным, который изменился до неузнаваемости. Психотерапевт выразил мнение, что комментатор снова набрал вес после резекции желудка из-за неправильной реабилитации. Позже появилась информация о том, что врачи диагностировали у Уткина атеросклероз.

Александра Вишнякова
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