Уткин отреагировал на слухи о здоровье: Мне предстоит очередное похудение
Василий Уткин. Обложка © T.me / RPLonAir
Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал массу сообщений о своём здоровье, опровергнув наличие в анамнезе атеросклероза. При этом журналист заявил, что вскоре ему предстоит очередное похудение.
"О моём здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно", — написал Уткин в телеграм-канале.
Инсульт, импотенция, смерть: Василию Уткину раскрыли осложнения изменившей его до неузнаваемости болезни
Напомним, ранее Сеть всколыхнуло последнее видео с располневшим Василием Уткиным, который изменился до неузнаваемости. Психотерапевт выразил мнение, что комментатор снова набрал вес после резекции желудка из-за неправильной реабилитации. Позже появилась информация о том, что врачи диагностировали у Уткина атеросклероз.