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26 октября, 09:13
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Раздувшемуся до 200 кг Василию Уткину поставили страшный сердечно-сосудистый диагноз

Mash: Врачи диагностировали у Василия Уткина атеросклероз

У спортивного комментатора Василия Уткина, шокировавшего общественность своим изменением до неузнаваемости, выявили опасное сердечно-сосудистое заболевание. По данным Mash, речь идёт об атеросклерозе, а врачи бьют тревогу из-за повышенного отложения холестериновых бляшек в сосудах.

К слову, 51-летний Уткин уже давно испытывает проблемы с лишним весом. В одном из роликов на "Ютубе" он признавался, что за свою жизнь успел скинуть больше 350 килограммов. Однако сейчас проблема, видимо, приобрела слишком серьёзный характер — и к делу подключились врачи.

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Напомним, Сеть всколыхнуло последнее видео с Василием Уткиным, располневшим до неузнаваемости. По словам психотерапевта Михаила Гаврилова, сделанная им десять лет назад резекция желудка не является панацеей — и такие пациенты могут снова набрать лишний вес, если с ними не поработают специалисты другого профиля.

Обложка ©

T.me / RPLonAir

Матвей Константинов
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