Раздувшемуся до 200 кг Василию Уткину поставили страшный сердечно-сосудистый диагноз

У спортивного комментатора Василия Уткина, шокировавшего общественность своим изменением до неузнаваемости, выявили опасное сердечно-сосудистое заболевание. По данным Mash, речь идёт об атеросклерозе, а врачи бьют тревогу из-за повышенного отложения холестериновых бляшек в сосудах.

К слову, 51-летний Уткин уже давно испытывает проблемы с лишним весом. В одном из роликов на "Ютубе" он признавался, что за свою жизнь успел скинуть больше 350 килограммов. Однако сейчас проблема, видимо, приобрела слишком серьёзный характер — и к делу подключились врачи.