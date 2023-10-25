Врач вынес приговор располневшему Василию Уткину, который изменился до неузнаваемости и шокировал россиян

51-летний футбольный экс-комментатор Василий Уткин шокировал публику своим внешним видом во время футбольного матча в Волгограде. Почему владелец футбольной команды настолько располнел, объяснил kp.ru Михаил Гаврилов, врач-психотерапевт, к.м.н., автор комплексной программы нормализации веса, эксперт Университета образовательной медицины (УОМ).

Василий Уткин во время футбольного матча в Волгограде. Видео © T.me / RPLonAir

Он напомнил, что десять лет назад, когда вес Уткина достиг 215 килограммов при росте 199 сантиметров, он решился сделать операцию по уменьшению желудка в Германии, после которой сбросил 90 кг.

"При абдоминальном ожирении хирургия является своего рода терапией отчаяния, но при этом она 100% даёт результат. Тем не менее, а я думаю, что хирурги со мной согласятся, реабилитационная программа после операции имеет огромное значение. И если у пациента отсутствует должная реабилитационная помощь, то мы можем получить вот такой эффект, как у Василия Уткина", — заметил медик.

Гаврилов говорит, что в его практике были случаи, когда после операции пациенты снова набирали. Он объяснил это отсутствием правильного настроя. Медик рассказал, что, прежде чем делать резекцию, нужно пройти консультации психотерапевтов и психологов, а также пересмотреть своё отношение к еде и образу жизни. По словам эксперта, это поможет не вернуться в большой вес после хирургического вмешательства.