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25 октября, 17:42
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Врач вынес приговор располневшему Василию Уткину, который изменился до неузнаваемости и шокировал россиян

Врач Гаврилов: Уткин поправился из-за неправильной реабилитации после резекции

<p>Василий Уткин. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/RPLonAir/5691" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RPLonAir</a></p>

Василий Уткин. Обложка © T.me / RPLonAir

51-летний футбольный экс-комментатор Василий Уткин шокировал публику своим внешним видом во время футбольного матча в Волгограде. Почему владелец футбольной команды настолько располнел, объяснил kp.ru Михаил Гаврилов, врач-психотерапевт, к.м.н., автор комплексной программы нормализации веса, эксперт Университета образовательной медицины (УОМ).

Василий Уткин во время футбольного матча в Волгограде. Видео © T.me / RPLonAir

Он напомнил, что десять лет назад, когда вес Уткина достиг 215 килограммов при росте 199 сантиметров, он решился сделать операцию по уменьшению желудка в Германии, после которой сбросил 90 кг.

"При абдоминальном ожирении хирургия является своего рода терапией отчаяния, но при этом она 100% даёт результат. Тем не менее, а я думаю, что хирурги со мной согласятся, реабилитационная программа после операции имеет огромное значение. И если у пациента отсутствует должная реабилитационная помощь, то мы можем получить вот такой эффект, как у Василия Уткина", — заметил медик.

Гаврилов говорит, что в его практике были случаи, когда после операции пациенты снова набирали. Он объяснил это отсутствием правильного настроя. Медик рассказал, что, прежде чем делать резекцию, нужно пройти консультации психотерапевтов и психологов, а также пересмотреть своё отношение к еде и образу жизни. По словам эксперта, это поможет не вернуться в большой вес после хирургического вмешательства.

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Ранее пластический хирург раскрыл, почему Витас изменился до неузнаваемости. По его словам, поклонники не узнают певца из-за излишнего ботокса и филлеров.

Александра Мышляева
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