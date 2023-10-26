Инсульт, импотенция, смерть: Василию Уткину раскрыли осложнения изменившей его до неузнаваемости болезни

Атеросклерозом называют болезнь, при которой клейкие "бляшки" прилипают к внутренним стенкам сосудов, она может стать причиной инфарктов, инсультов, сосудистой деменции, проблем с эрекцией и потери конечностей. Об этом, комментируя поставленный спортивному комментатору Василию Уткину диагноз, рассказала врач общей практики Мария Беляева.

"Атеросклероз — это состояние, при котором клейкая субстанция под названием "бляшка" прикрепляется к внутренней стенке сосудов. Это могут быть холестерин, жир или клетки крови. В результате происходит полная или частичная блокада кровеносных сосудов, что может привести к сердечному приступу, инсульту, сосудистой деменции, эректильной дисфункции или даже потере конечностей", — объяснила медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Василий Уткин во время футбольного матча в Волгограде. Видео © T.me / RPLonAir

Она считает, что Уткин может поправить здоровье, но это потребует соблюдения диеты, отказа от вредных привычек и серьёзного контроля за уровнем стресса. Также нужно будет регулярно наблюдаться у врачей, разовые обследования точно не решат проблему и, вероятно, никак не помешают ей усугубиться.