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26 октября, 16:06
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Инсульт, импотенция, смерть: Василию Уткину раскрыли осложнения изменившей его до неузнаваемости болезни

Врач Беляева перечислила последствия атеросклероза, диагностированного у Уткина

<p>Василий Уткин. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Василий Уткин. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Атеросклерозом называют болезнь, при которой клейкие "бляшки" прилипают к внутренним стенкам сосудов, она может стать причиной инфарктов, инсультов, сосудистой деменции, проблем с эрекцией и потери конечностей. Об этом, комментируя поставленный спортивному комментатору Василию Уткину диагноз, рассказала врач общей практики Мария Беляева.

"Атеросклероз — это состояние, при котором клейкая субстанция под названием "бляшка" прикрепляется к внутренней стенке сосудов. Это могут быть холестерин, жир или клетки крови. В результате происходит полная или частичная блокада кровеносных сосудов, что может привести к сердечному приступу, инсульту, сосудистой деменции, эректильной дисфункции или даже потере конечностей", объяснила медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Василий Уткин во время футбольного матча в Волгограде. Видео © T.me / RPLonAir

Она считает, что Уткин может поправить здоровье, но это потребует соблюдения диеты, отказа от вредных привычек и серьёзного контроля за уровнем стресса. Также нужно будет регулярно наблюдаться у врачей, разовые обследования точно не решат проблему и, вероятно, никак не помешают ей усугубиться.

Атеросклероз оборачивается летальным исходом, если его своевременно не лечить, особенно в комбинации с болезнями сосудов, сердца и лишним весом, напомнила Беляева. Вместе с тем как атеросклероз, так и повышенный уровень холестерина достаточно просто не допустить с помощью профилактических мер, для этого нужно лишь придерживаться здорового образа жизни, подытожила врач.

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Напомним, Сеть всколыхнуло последнее видео с располневшим Василием Уткиным, который изменился до неузнаваемости. Психотерапевт выразил мнение, что комментатор снова набрал вес после резекции желудка из-за неправильной реабилитации. Позже появилась информация о том, что врачи диагностировали у Уткина атеросклероз.

Юрий Лысенко
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