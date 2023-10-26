Диетолог назвал "неумеренное мясоедство" главным врагом раздувшегося до 200 кг Уткина
Диетолог Кабанов: Причиной атеросклероза Уткина стала его любовь к мясоедству
Причиной возникновения атеросклероза у спортивного комментатора Василия Уткина стал переизбыток жирных кислот из-за его образа жизни и неправильного рациона питания, заявил диетолог Алексей Кабанов.
"Неоднократно последние десять лет я слышал в интервью Василия, что он предпочитает употреблять на ужин каждый день большой говяжий стейк. Василий к тому же активно пропагандировал неумеренное "мясоедство", утверждая, что всё индивидуально и без мяса жизни нет", — приводит его слова "Газета.ru".
Несмотря на заверения Уткина, в реальности же такой подход в формировании рациона питания не привёл ни к чему хорошему. Как пояснил врач, всё дело в том, что мясные и молочные продукты содержат слишком много насыщенных жирных кислот, а их переизбыток является главной причиной сердечно-сосудистых заболеваний. При этом диетолог заявил, что крест на Уткине ставить пока ещё рано.
"Уверен в том, что он справится с этой проблемой со здоровьем. Василий — молодой мужчина, который сможет пересмотреть свой подход к питанию и под наблюдением врачей справиться [с проблемой]", — добавил медик.
Как уже рассказывал Лайф, недавно весь Интернет всколыхнуло видео с Василием Уткиным, который слишком плотно занимался "зажировкой": он изменился просто до неузнаваемости. При этом врачи поставили ему страшный диагноз и забили тревогу из-за повышенного отложения холестериновых бляшек в сосудах. К слову, десять лет назад комментатор уже делал резекцию желудка и даже сбросил 90 килограммов, однако, как объяснил психотерапевт Михаил Гаврилов, сделанная операция не является панацеей: такие пациенты могут снова набрать лишний вес, если с ними не поработают специалисты другого профиля.
T.me / RPLonAirc