Диетолог назвал "неумеренное мясоедство" главным врагом раздувшегося до 200 кг Уткина

Причиной возникновения атеросклероза у спортивного комментатора Василия Уткина стал переизбыток жирных кислот из-за его образа жизни и неправильного рациона питания, заявил диетолог Алексей Кабанов.

"Неоднократно последние десять лет я слышал в интервью Василия, что он предпочитает употреблять на ужин каждый день большой говяжий стейк. Василий к тому же активно пропагандировал неумеренное "мясоедство", утверждая, что всё индивидуально и без мяса жизни нет", — приводит его слова "Газета.ru".

Несмотря на заверения Уткина, в реальности же такой подход в формировании рациона питания не привёл ни к чему хорошему. Как пояснил врач, всё дело в том, что мясные и молочные продукты содержат слишком много насыщенных жирных кислот, а их переизбыток является главной причиной сердечно-сосудистых заболеваний. При этом диетолог заявил, что крест на Уткине ставить пока ещё рано.

"Уверен в том, что он справится с этой проблемой со здоровьем. Василий — молодой мужчина, который сможет пересмотреть свой подход к питанию и под наблюдением врачей справиться [с проблемой]", — добавил медик.