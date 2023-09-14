"Маргинальное творчество": Уткин заявил, что смотреть игры сборной России невозможно
Уткин заявил, что смотреть на игру сборной России по футболу сегодня невозможно
Спортивный журналист Василий Уткин заявил, что смотреть на игру нынешней сборной России невозможно. Он назвал матчи национальной команды "маргинальным творчеством".
"Я люблю разное маргинальное творчество. Из трёх матчей сборной России в разных вариантах, составах, наименованиях и статях я посмотрел два с половиной... Ну кого радовал матч с Катаром? А кого радует его результат?" — сказал он в своём YouTube-канале.
Журналист отметил, что сейчас "на это смотреть невозможно" и "важно понять почему". По его словам, спорт — это когда есть результат, есть победы или даже поражения, но только от тех, кого стремились победить. Однако на данный момент участие в соревнованиях для сборной России не имеет перспектив.
Лайф писал, что 12 сентября сборные России и Катара по футболу встретились в товарищеском матче. Игра закончилась вничью — 1:1. У нашей команды отличился Александр Солдатенков, а у катарцев — Ахмед Алаа.
ТАСС / Антон Новодережкин