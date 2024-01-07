Лайф узнал причину смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы

Причиной смерти 20-летней шорт-трекистки, мастера спорта Анастасии Середы стали осложнения на фоне гриппа. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, спортсменка заболела в декабре, из-за чего перестала участвовать в соревнованиях, а когда стало хуже, её госпитализировали в уфимскую больницу. Там девушка впала в кому, из которой уже не вышла.

Похороны Анастасии пройдут в Саранске. По словам её близких, никто не ожидал, что обычный грипп закончится трагедией.