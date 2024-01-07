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7 января, 08:23

Лайф узнал причину смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы

SHOT: 20-летняя шорт-трекистка Середа умерла из-за осложнений на фоне гриппа

Анастасия Середа. Обложка © t.me / Союз конькобежцев России

Анастасия Середа. Обложка © t.me / Союз конькобежцев России

Причиной смерти 20-летней шорт-трекистки, мастера спорта Анастасии Середы стали осложнения на фоне гриппа. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, спортсменка заболела в декабре, из-за чего перестала участвовать в соревнованиях, а когда стало хуже, её госпитализировали в уфимскую больницу. Там девушка впала в кому, из которой уже не вышла.

Похороны Анастасии пройдут в Саранске. По словам её близких, никто не ожидал, что обычный грипп закончится трагедией.

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Напомним, о смерти Анастасии Середы стало известно утром 7 января. Она выступала за Петербург и Мордовию. В 2019 году Середа вошла в шестёрку сильнейших шорт-трекисток страны, а в последние годы занимала призовые места в эстафетах на этапах Кубка России.

Матвей Константинов
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