Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет
Российская шорт-трекистка Анастасия Середа. Обложка © t.me / Союз конькобежцев России
Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет. Об этом сообщил Союз конькобежцев России.
"Большую утрату понесла конькобежная семья. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память", — указано в сообщении.
Причина смерти молодой спортсменки неизвестна. В 2022 году Середа одержала победу на Кубке России в составе эстафетной команды.
Ранее стало известно о смерти известного тренера по фигурному катанию Олега Эпштейна. Ему было 67 лет. Специалист работал со многими российскими фигуристами. У него тренировались Роман Костомаров, Илья Авербух, Никита Кацалапов и Виктория Синицина.