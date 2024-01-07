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7 января, 01:00

Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет

Российская шорт-трекистка Анастасия Середа. Обложка © t.me / Союз конькобежцев России

Российская шорт-трекистка Анастасия Середа. Обложка © t.me / Союз конькобежцев России

Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет. Об этом сообщил Союз конькобежцев России.

"Большую утрату понесла конькобежная семья. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память", — указано в сообщении.

Причина смерти молодой спортсменки неизвестна. В 2022 году Середа одержала победу на Кубке России в составе эстафетной команды.

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Ранее стало известно о смерти известного тренера по фигурному катанию Олега Эпштейна. Ему было 67 лет. Специалист работал со многими российскими фигуристами. У него тренировались Роман Костомаров, Илья Авербух, Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

Анатолий Симоненко
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