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6 января, 19:21

"Неукротимый новатор": Скончался известный композитор Екимовский

Композитор Виктор Екимовский умер в возрасте 76 лет

Композитор Виктор Екимовский. Обложка © VK / Виктор Екимовский

Композитор Виктор Екимовский. Обложка © VK / Виктор Екимовский

На 77-м году жизни скончался российский композитор, музыковед и председатель Ассоциации современной музыки Виктор Екимовский. Информация об этом была опубликована в субботу, 6 января, на официальном портале Союза композиторов России.

"Союз композиторов России выражает соболезнования близким и коллегам Виктора Алексеевича Екимовского", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Екимовский был сторонником экспериментов, вследствие чего получил репутацию "неукротимого новатора" в кругу своих коллег. В Союзе композиторов добавили, что известность ему принесли симфонические и камерно-инструментальные произведения. Всего их насчитывается свыше 90. Екимовский является одним из самых исполняемых и виднейших российских представителей отечественной композиторской школы, сформированной в конце прошлого века, заявили его коллеги.

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Алексей Соловьёв
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