"Неукротимый новатор": Скончался известный композитор Екимовский

На 77-м году жизни скончался российский композитор, музыковед и председатель Ассоциации современной музыки Виктор Екимовский. Информация об этом была опубликована в субботу, 6 января, на официальном портале Союза композиторов России.

Отмечается, что Екимовский был сторонником экспериментов, вследствие чего получил репутацию "неукротимого новатора" в кругу своих коллег. В Союзе композиторов добавили, что известность ему принесли симфонические и камерно-инструментальные произведения. Всего их насчитывается свыше 90. Екимовский является одним из самых исполняемых и виднейших российских представителей отечественной композиторской школы, сформированной в конце прошлого века, заявили его коллеги.