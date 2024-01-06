Регион

Уведомления отключены

6 января, 19:15
5241

Неизлечимая болезнь: Названа причина смерти внука Хрущёва Алексея Аджубея

Родственница сообщила, что умерший внук Хрущёва Аджубей болел красной волчанкой

Семья Никиты Хрущёва. Алексей Алексеевич Аджубей — первый справа на первом плане. Обложка © ТАСС / Василий Егоров

Семья Никиты Хрущёва. Алексей Алексеевич Аджубей — первый справа на первом плане. Обложка © ТАСС / Василий Егоров

Умерший внук Никиты Хрущёва Алексей Аджубей болел красной волчанкой. Об этом рассказала правнучка советского лидера Нина Хрущёва.

"Алексей болел, у него была красная системная волчанка, как у многих в семье по линии Нины Петровны [супруги Никиты Хрущёва]", — сказала Нина Хрущёва в беседе с kp.ru.

Она добавила, что в последний раз разговаривала с Алексеем Аджубеем около года назад, так как в Москву приезжает нечасто. По словам Нины Хрущёвой, несмотря на болезнь, её родственник продолжал заниматься научной деятельностью — биологией. С супругой Светланой мужчина развёлся. Как рассказала Хрущёва, та занимается искусством. Дочь Аджубея Ксения, по некоторым сведениям, сейчас проживает в США, добавила собеседница издания.

Соседка внука Хрущёва рассказала, что он жил один. Женщина также подтвердила, что у Алексея Аджубея была волчанка.

"Он жил один. Он такой молодец, пятикомнатная квартира совершенно мемориальная. Там же очень много подарков. Всё это осталось, он ничего не продавал. Очень тяжёлая болезнь. У него была системная красная волчанка. Это очень сложная болезнь, не поддающаяся лечению. Он еле ходил", — приводит слова Ирины телеканал "Звезда".

Известную журналистку и её бывшего мужа нашли мёртвыми в частном доме в Краснодаре
Известную журналистку и её бывшего мужа нашли мёртвыми в частном доме в Краснодаре

Напомним, сегодня стало известно, что бездыханное тело 69-летнего внука Хрущёва было обнаружено в его квартире в Москве. Незадолго до кончины пожилой мужчина пожаловался знакомому на ухудшение самочувствия. К моменту приезда экстренных служб он был уже мёртв. Алексей Аджубей — внук Никиты Хрущёва, сын известного журналиста, бывшего главреда "Известий" Алексея Аджубея и дочери советского лидера.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Никита Хрущев
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров