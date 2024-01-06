В Москве умер 69-летний внук Хрущёва Алексей Аджубей

На 70-м году жизни скончался Алексей Аджубей — внук Никиты Хрущёва, сын известного журналиста, бывшего главреда "Известий" Алексея Аджубея и дочери советского лидера Рады. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, незадолго до кончины Алексей Аджубей позвонил другу и пожаловался на плохое самочувствие. К тому моменту мужчина уже плохо говорил и сильно хрипел. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Причины устанавливаются.