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5 января, 17:18

Дочь режиссёра Демидовой рассказала, от чего на самом деле умерла мама

Дочь режиссёра Демидовой: У мамы был приступ васкулита и очень болели ноги

Режиссёр Елена Демидова. Обложка © ТАСС / Почуев Михаил

Режиссёр Елена Демидова. Обложка © ТАСС / Почуев Михаил

Режиссёр Елена Демидова умерла после того, как у неё случился приступ васкулита и очень болели ноги. Дочь погибшей Светлана рассказала в соцсетях, что Елену забрала скорая утром 4 января.

"Её ноги и сердце не понравились врачам. У меня её забрали, а в пять часов мне позвонили", — написала Светлана.

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Напомним, Елена Демидова умерла в возрасте 59 лет. Об этом рассказала её коллега, кинорежиссёр Марина Разбежкина. На тот момент она не объяснила, что стало причиной смерти.

Анатолий Симоненко
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