Дочь режиссёра Демидовой рассказала, от чего на самом деле умерла мама
Дочь режиссёра Демидовой: У мамы был приступ васкулита и очень болели ноги
Режиссёр Елена Демидова. Обложка © ТАСС / Почуев Михаил
Режиссёр Елена Демидова умерла после того, как у неё случился приступ васкулита и очень болели ноги. Дочь погибшей Светлана рассказала в соцсетях, что Елену забрала скорая утром 4 января.
"Её ноги и сердце не понравились врачам. У меня её забрали, а в пять часов мне позвонили", — написала Светлана.
Напомним, Елена Демидова умерла в возрасте 59 лет. Об этом рассказала её коллега, кинорежиссёр Марина Разбежкина. На тот момент она не объяснила, что стало причиной смерти.