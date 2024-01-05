Дочь режиссёра Демидовой рассказала, от чего на самом деле умерла мама

Режиссёр Елена Демидова умерла после того, как у неё случился приступ васкулита и очень болели ноги. Дочь погибшей Светлана рассказала в соцсетях, что Елену забрала скорая утром 4 января.

"Её ноги и сердце не понравились врачам. У меня её забрали, а в пять часов мне позвонили", — написала Светлана.