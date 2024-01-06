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6 января, 19:11

Бывший тренер Костомарова и Авербуха Олег Эпштейн умер в возрасте 67 лет

Тренер Олег Эпштейн (в центре), а также фигуристы Алекс и Майя Шибутани. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexshibutani

Тренер Олег Эпштейн (в центре), а также фигуристы Алекс и Майя Шибутани. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexshibutani

В возрасте 67 лет скончался известный тренер по фигурному катанию Олег Эпштейн, сообщили американские фигуристы Майя и Алекс Шибутани в соцсети. Они назвали уход специалиста большой утратой и отметили, что им будет не хватать его танцев, шуток, оптимизма и мотивирующих сообщений.

"Олег любил фигурное катание и был очень позитивной и влиятельной силой в нашей жизни. Его доброта и вера в нас помогли нам вырасти как спортсменам, артистам и людям", — сообщили фигуристы.

Эпштейн работал со многими российскими фигуристами. У него тренировались Роман Костомаров, Илья Авербух, Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Причина смерти тренера пока не известна.

Умер легендарный тренер "Балтики" Леонид Ткаченко
Умер легендарный тренер "Балтики" Леонид Ткаченко

А ранее Лайф писал о смерти старшего тренера сборной Белоруссии по фристайлу Максима Густика. Бронзовый призёр чемпионата мира скончался в 35 лет.

Александра Мышляева
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