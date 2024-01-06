Бывший тренер Костомарова и Авербуха Олег Эпштейн умер в возрасте 67 лет
Тренер Олег Эпштейн (в центре), а также фигуристы Алекс и Майя Шибутани. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexshibutani
В возрасте 67 лет скончался известный тренер по фигурному катанию Олег Эпштейн, сообщили американские фигуристы Майя и Алекс Шибутани в соцсети. Они назвали уход специалиста большой утратой и отметили, что им будет не хватать его танцев, шуток, оптимизма и мотивирующих сообщений.
"Олег любил фигурное катание и был очень позитивной и влиятельной силой в нашей жизни. Его доброта и вера в нас помогли нам вырасти как спортсменам, артистам и людям", — сообщили фигуристы.
Эпштейн работал со многими российскими фигуристами. У него тренировались Роман Костомаров, Илья Авербух, Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Причина смерти тренера пока не известна.
А ранее Лайф писал о смерти старшего тренера сборной Белоруссии по фристайлу Максима Густика. Бронзовый призёр чемпионата мира скончался в 35 лет.