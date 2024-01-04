Умер легендарный тренер "Балтики" Леонид Ткаченко

Тренер футбольного клуба "Балтика" Леонид Ткаченко ушёл из жизни в возрасте 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба спортивного учреждения.

"Сегодня утром перестало биться сердце Леонида Ивановича Ткаченко. Заслуженный балтиец, великий человек. Имя Леонида Ткаченко вписано в историю калининградского футбола золотыми буквами навечно", — говорится в сообщении.

Команда "Балтики" под руководством легендарного тренера провела самое большое количество матчей — 221 раз. В 1996 году калининградские футболисты заняли седьмое место в высшем дивизионе, добившись лучшего результата за всю историю клуба. Благодаря Ткаченко "Балтика" вышла в Высшую лигу российского футбола.

Леонид Ткаченко родился 1 октября 1953 года в Крыму. Футбольную карьеру начал в Калининграде, куда его семья переехала в 1967 году. Спортсмен выступал за "Балтику", житомирские клубы "Автомобилист" и "Спартак", харьковский "Металлист". Тренером Ткаченко начал работать в 1984 году.