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19 марта, 16:23

Названа предварительная причина смерти Уткина

Mash: Причиной смерти Уткина могла стать тромбоэмболия лёгочной артерии

Василий Уткин. Обложка © TACC / Артём Геодакян

Василий Уткин. Обложка © TACC / Артём Геодакян

Причиной смерти спортивного комментатора Василия Уткина, предварительно, стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, сегодня журналиста экстренно госпитализировали, но врачи спасти его не смогли. Как пишет SHOT, Уткину стало плохо с сердцем. Стоит отметить, что журналист страдал от серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы. В конце октября прошлого года у него диагностировали атеросклероз. Вес комментатора уже тогда переваливал за две сотни килограммов, из-за чего медики настоятельно рекомендовали ему как можно быстрее сесть на диету.

О смерти Уткина, напомним, несколько минут назад сообщил его коллега по цеху, обозреватель и блогер Иван Карпов. Знаменитому спортивному комментатору было всего 52 года.

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Наталья Исакова
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