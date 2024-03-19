Названа предварительная причина смерти Уткина

По данным телеграм-канала, сегодня журналиста экстренно госпитализировали, но врачи спасти его не смогли. Как пишет SHOT, Уткину стало плохо с сердцем. Стоит отметить, что журналист страдал от серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы. В конце октября прошлого года у него диагностировали атеросклероз. Вес комментатора уже тогда переваливал за две сотни килограммов, из-за чего медики настоятельно рекомендовали ему как можно быстрее сесть на диету.