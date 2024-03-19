В полиции Майами назвали суицид вероятной причиной смерти тренера "Салавата Юлаева"
Полиция США: Помощник тренера ХК "Салават Юлаев" Кольцов мог покончить с собой
Константин Кольцов. Обложка © VK / ХК "Салават Юлаев"
Предварительной причиной смерти белорусского помощника главного тренера ХК "Салават Юлаев" (ХКСЮ) Константина Кольцова является самоубийство. К такому выводу пришли в полицейском управлении округа Майами-Дейд.
По данным следствия, полиция и службы спасения утром в понедельник, 18 марта, были направлены в курортный отель St. Regis Bal Harbour Resort в Майами, где и было обнаружено тело 42-летнего Кольцова. Что именно произошло с мужчиной, не уточняется.
"Управление полиции Майами-Дейд, бюро по расследованию убийств, отреагировало и взяло на себя расследование предполагаемого самоубийства г-на Константина Кольцова (17.04.1981). Никаких подозрений в совершении преступления нет", — сообщил детектив полиции Майами Аргемис Колом United Press International (UPI).
Напомним, о смерти помощника главного тренера ХКСЮ, обладателя Кубка Гагарина 2011 года, стало известно утром 19 марта. Константину Кольцову было 42 года, он скончался в Майами, где его возлюбленная теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко должна была выступить на турнире WTA. Ранее СМИ называли причину смерти Кольцова — оторвавшийся тромб.