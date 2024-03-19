Незадолго до смерти Уткин начал усиленно сбрасывать лишний вес

Спортивный комментатор Василий Уткин начал усиленно худеть за две недели до смерти. Как сообщает Mash , врачи настоятельно рекомендовали ему начать избавляться от лишнего веса ещё четыре месяца назад.

Три дна назад Уткин чувствовал себя хорошо, на состояние не жаловался. Некоторое время он находился в загородном доме, а накануне, 18 марта, вернулся в свою квартиру на Фрунзенской набережной. По информации SHOT, комментатора с лёгочной эмболией экстренно госпитализировали в ГКБ № 1 имени Пирогова сегодня около пяти часов дня. Врачи пытались откачать Уткина, но, увы, не смогли.