Незадолго до смерти Уткин начал усиленно сбрасывать лишний вес
Mash: Уткин начал усиленно худеть за две недели до смерти
Спортивный комментатор Василий Уткин начал усиленно худеть за две недели до смерти. Как сообщает Mash, врачи настоятельно рекомендовали ему начать избавляться от лишнего веса ещё четыре месяца назад.
Три дна назад Уткин чувствовал себя хорошо, на состояние не жаловался. Некоторое время он находился в загородном доме, а накануне, 18 марта, вернулся в свою квартиру на Фрунзенской набережной. По информации SHOT, комментатора с лёгочной эмболией экстренно госпитализировали в ГКБ № 1 имени Пирогова сегодня около пяти часов дня. Врачи пытались откачать Уткина, но, увы, не смогли.
О смерти Уткина, напомним, ранее сообщил его коллега по цеху, обозреватель и блогер Иван Карпов. Знаменитому спортивному комментатору было всего 52 года. Причиной смерти, предварительно, стала тромбоэмболия лёгочной артерии (закупорка кровеносных артерий в лёгких).
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