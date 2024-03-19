"Тромб отрывается элементарно": Врач рассказал о недуге, из-за которого умер комментатор Уткин

Тромбоэмболия лёгочной артерии — это наиболее частая причина смерти таких пациентов, как спортивный комментатор Василий Уткин. Дело, в частности, в его ожирении, рассказал в беседе с Life.ru терапевт Андрей Звонков.

"У Уткина, во-первых, ожирение, варикозная болезнь вен ног наверняка. Вероятнее всего, тромбоз глубоких вен. А при таких ситуациях отрывается тромб элементарно, и происходит закупорка — тромбоэмболия лёгочной артерии. Собственно говоря, ещё малоподвижность, гиподинамия и то, что он толстый. Всё это сложилось", — отметил медик.

В свою очередь хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов пояснил, что тромбоэмболия лёгочной артерии не всегда приводит к смерти человека. Всё зависит от размера тромба, а следовательно, и размера сосуда, который данный тромб закупорит. Соответственно, чем он меньше — тем больше шансов на благополучный исход. По словам врача, для тромбоэмболии лёгочной артерии основной симптом — это внезапно возникшая одышка, посинение губ, бледность кожи, также пациента могут беспокоить боли в грудной клетке.