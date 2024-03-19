"Тромб отрывается элементарно": Врач рассказал о недуге, из-за которого умер комментатор Уткин
Терапевт Звонков: У таких пациентов, как Уткин, тромб отрывается элементарно
Василий Уткин. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Тромбоэмболия лёгочной артерии — это наиболее частая причина смерти таких пациентов, как спортивный комментатор Василий Уткин. Дело, в частности, в его ожирении, рассказал в беседе с Life.ru терапевт Андрей Звонков.
"У Уткина, во-первых, ожирение, варикозная болезнь вен ног наверняка. Вероятнее всего, тромбоз глубоких вен. А при таких ситуациях отрывается тромб элементарно, и происходит закупорка — тромбоэмболия лёгочной артерии. Собственно говоря, ещё малоподвижность, гиподинамия и то, что он толстый. Всё это сложилось", — отметил медик.
В свою очередь хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов пояснил, что тромбоэмболия лёгочной артерии не всегда приводит к смерти человека. Всё зависит от размера тромба, а следовательно, и размера сосуда, который данный тромб закупорит. Соответственно, чем он меньше — тем больше шансов на благополучный исход. По словам врача, для тромбоэмболии лёгочной артерии основной симптом — это внезапно возникшая одышка, посинение губ, бледность кожи, также пациента могут беспокоить боли в грудной клетке.
"При подтверждении данного диагноза необходимо разжевать 300 мг аспирина, внутривенно вколоть гепарин 5000 МЕ (или 80 ЕД/кг тела), морфин 1 мл 1% (препарат разводят изотоническим раствором натрия хлорида до 20 мл) для купирования болевого синдрома и снижения давления в лёгочной артерии. Также нужно на пациента надеть маску с кислородом для оксигенации крови. Ну и госпитализировать поскорее в стационар", — резюмировал Умнов.
О смерти Василия Уткина стало известно всего пару часов назад. Первым о трагичном известии сообщил его коллега, обозреватель Иван Карпов. 79-летняя мать журналиста также узнала о смерти сына из сообщений в прессе. Предварительно, комментатор мог умереть в результате тромбоэмболии лёгочной артерии. Как узнали СМИ, сегодня его экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли ничем помочь. Также известно, что он страдал от серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы. При этом незадолго до смерти Уткин начал усиленно сбрасывать лишний вес.