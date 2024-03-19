"Не понимаем, какого человека потеряли": Губерниев назвал смерть Уткина тяжелейшим ударом
Губерниев: Смерть Уткина стала огромной потерей для спорта и журналистики
Знаменитый спортивный комментатор Василий Уткин. Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Российский телеведущий, журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что смерть Василия Уткина стала тяжелейшим ударом для него и для всего комментаторского ремесла в целом. Об этом он заявил в беседе с Life.ru.
"Василий Уткин был лучшим в профессии. Лучшим среди нас. Это огромная потеря для цеха комментаторского, для журналистики, для футбола и для страны. Он был суперзвездой. Мне очень не хватало его на большом экране. Я, как футбольный обозреватель, как болельщик, всегда горевал по поводу того, что вот мне хотелось слушать его", — с грустью сказал он.
Губерниев отметил, что Уткин является основоположником своего удивительного, уникального стиля. По его словам, он благодарен судьбе за то, что был знаком с этим человеком, с которым они всегда хранили взаимное уважение друг к другу.
"Я обескуражен и плачу, как и все. Это для меня лично, как для комментатора, огромная потеря. Может быть, даже мы не понимаем, какого человека мы потеряли", — поделился журналист.
О смерти Василия Уткина стало известно всего пару часов назад. Первым о трагичном известии сообщил его коллега, обозреватель Иван Карпов. Его 79-летняя мать также узнала о смерти сына из сообщений в прессе. Предварительно, комментатор мог умереть в результате тромбоэмболии лёгочной артерии. Как узнали СМИ, сегодня его экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли ничем помочь. Также известно, что он страдал от серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы. При этом незадолго до смерти Уткин начал усиленно сбрасывать лишний вес.