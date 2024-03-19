"Не понимаем, какого человека потеряли": Губерниев назвал смерть Уткина тяжелейшим ударом

Российский телеведущий, журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что смерть Василия Уткина стала тяжелейшим ударом для него и для всего комментаторского ремесла в целом. Об этом он заявил в беседе с Life.ru.

"Василий Уткин был лучшим в профессии. Лучшим среди нас. Это огромная потеря для цеха комментаторского, для журналистики, для футбола и для страны. Он был суперзвездой. Мне очень не хватало его на большом экране. Я, как футбольный обозреватель, как болельщик, всегда горевал по поводу того, что вот мне хотелось слушать его", — с грустью сказал он.

Губерниев отметил, что Уткин является основоположником своего удивительного, уникального стиля. По его словам, он благодарен судьбе за то, что был знаком с этим человеком, с которым они всегда хранили взаимное уважение друг к другу.