Футболисты сборной РФ почтили память Василия Уткина минутой молчания
Василий Уткин. Обложка © ТАСС / Владислав Шатило
Игроки сборной России по футболу и главный тренер Валерий Карпин почтили память спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина минутой молчания после окончания ток-шоу "Сильные вместе: разговор со сборной".
Футболисты сборной России почтили память Василия Уткина минутой молчания. Видео © VK / Сборная России по футболу
"У меня сейчас просто оборвался телефон. Кошмарная, ужасная новость: умер Вася Уткин! 52 года", — сказал Виктор Гусев, после чего весь зал вместе с футболистами и Карпиным встал.
О смерти Василия Уткина стало известно всего пару часов назад. Первым о трагичном известии сообщил его коллега, обозреватель Иван Карпов. Его 79-летняя мать также узнала о смерти сына из сообщений в прессе. Предварительно, комментатор мог умереть в результате тромбоэмболии лёгочной артерии. Как узнали СМИ, сегодня его экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли ничем помочь. Также известно, что он страдал от серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы. При этом незадолго до смерти Уткин начал усиленно сбрасывать лишний вес.