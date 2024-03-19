Футболисты сборной РФ почтили память Василия Уткина минутой молчания

Игроки сборной России по футболу и главный тренер Валерий Карпин почтили память спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина минутой молчания после окончания ток-шоу "Сильные вместе: разговор со сборной".

"У меня сейчас просто оборвался телефон. Кошмарная, ужасная новость: умер Вася Уткин! 52 года", — сказал Виктор Гусев, после чего весь зал вместе с футболистами и Карпиным встал.