Головин — капитан: Оглашён состав сборной России на матч с Сербией

Напомним, матч национальных сборных России и Сербии пройдёт на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Москве, начало в 20:00 мск. Для подопечных Валерия Карпина эта встреча станет первой игрой против европейской команды с момента отстранения от международных турниров. Ранее стало известно, что игру посетят главы МИД России и Сербии Сергей Лавров и Ивица Дачич, а символический удар по мячу нанесёт популярный в России актёр сербского происхождения Милош Бикович.