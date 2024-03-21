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21 марта, 15:45

Головин — капитан: Оглашён состав сборной России на матч с Сербией

Капитаном сборной России в матче против Сербии станет Головин

Игрок сборной Александр Головин и главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Игрок сборной Александр Головин и главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Сборная России по футболу озвучила стартовый состав на товарищеский матч с Сербией. Так, капитаном станет Александр Головин.

Полностью стартовый состав сборной России выглядит так:

Состав сборной России по футболу на матч с Сербией. Фото © Telegram / Сборная России по футболу

Состав сборной России по футболу на матч с Сербией. Фото © Telegram / Сборная России по футболу

Вратарь:

Матвей Сафонов (вратарь, "Краснодар").

Защитники:

Сергей Волков ("Краснодар")

Даниил Хлусевич ("Спартак")

Максим Осипенко ("Ростов")

Александр Сильянов ("Локомотив").

Полузащитники:

Данил Глебов ("Ростов")

Дмитрий Баринов, Антон Миранчук (оба — "Локомотив")

Иван Обляков (ЦСКА)

Александр Головин ("Монако").

Нападающий:

Константин Тюкавин ("Динамо").

Пелагея исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии по футболу
Пелагея исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии по футболу

Напомним, матч национальных сборных России и Сербии пройдёт на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Москве, начало в 20:00 мск. Для подопечных Валерия Карпина эта встреча станет первой игрой против европейской команды с момента отстранения от международных турниров. Ранее стало известно, что игру посетят главы МИД России и Сербии Сергей Лавров и Ивица Дачич, а символический удар по мячу нанесёт популярный в России актёр сербского происхождения Милош Бикович.

Александра Вишнякова
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