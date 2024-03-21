Головин — капитан: Оглашён состав сборной России на матч с Сербией
Капитаном сборной России в матче против Сербии станет Головин
Игрок сборной Александр Головин и главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Сборная России по футболу озвучила стартовый состав на товарищеский матч с Сербией. Так, капитаном станет Александр Головин.
Полностью стартовый состав сборной России выглядит так:
Состав сборной России по футболу на матч с Сербией. Фото © Telegram / Сборная России по футболу
Вратарь:
Матвей Сафонов (вратарь, "Краснодар").
Защитники:
Сергей Волков ("Краснодар")
Даниил Хлусевич ("Спартак")
Максим Осипенко ("Ростов")
Александр Сильянов ("Локомотив").
Полузащитники:
Данил Глебов ("Ростов")
Дмитрий Баринов, Антон Миранчук (оба — "Локомотив")
Иван Обляков (ЦСКА)
Александр Головин ("Монако").
Нападающий:
Константин Тюкавин ("Динамо").
Напомним, матч национальных сборных России и Сербии пройдёт на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Москве, начало в 20:00 мск. Для подопечных Валерия Карпина эта встреча станет первой игрой против европейской команды с момента отстранения от международных турниров. Ранее стало известно, что игру посетят главы МИД России и Сербии Сергей Лавров и Ивица Дачич, а символический удар по мячу нанесёт популярный в России актёр сербского происхождения Милош Бикович.