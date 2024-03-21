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21 марта, 12:55

Стало известно, какую роль сыграет Милош Бикович в футбольном матче России и Сербии

Актёр Бикович нанесёт символический удар по мячу перед матчем России и Сербии

Популярный в России актёр сербского происхождения Милош Бикович нанесёт символический удар по мячу перед началом товарищеского матча между сборными двух стран. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилла Терёшина.

Матч состоится сегодня, 21 марта, на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, начало в 20:00 мск. Для подопечных Валерия Карпина эта встреча станет первой игрой против европейской команды с момента отстранения от международных турниров.

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Ранее сообщалось, что главы МИД России и Сербии Сергей Лавров и Ивица Дачич посетят футбольный матч национальных сборных. А государственный гимн нашей страны перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии исполнит певица Пелагея.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Марина Калегина
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