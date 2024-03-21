Стало известно, какую роль сыграет Милош Бикович в футбольном матче России и Сербии

Популярный в России актёр сербского происхождения Милош Бикович нанесёт символический удар по мячу перед началом товарищеского матча между сборными двух стран. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилла Терёшина.