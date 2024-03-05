Сербский актёр Милош Бикович назвал свои отношения с Россией счастливым браком

Популярный актёр сербского происхождения Милош Бикович признался в любви к России. Заявление прозвучало в ходе его выступления на марафоне "Знание. Первые", который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодёжи. По словам звезды фильма "Холоп" и сериалов "Отель Элеон", "Гранд" и "Крылья империи", его "роман" с нашей страной начался с русской литературы, а уже затем вылился в кино и в его жизнь.