Сербский актёр Милош Бикович назвал свои отношения с Россией счастливым браком
Популярный актёр сербского происхождения Милош Бикович признался в любви к России. Заявление прозвучало в ходе его выступления на марафоне "Знание. Первые", который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодёжи. По словам звезды фильма "Холоп" и сериалов "Отель Элеон", "Гранд" и "Крылья империи", его "роман" с нашей страной начался с русской литературы, а уже затем вылился в кино и в его жизнь.
"Россия выбрала меня. То есть я влюбился в Россию… Наши отношения с Россией, наш счастливый брак, начался через литературу. Я почувствовал, что, когда я читаю русских писателей, во мне как будто открываются какие-то внутренние глаза", — признался Милош Бикович.
Ранее Life.ru сообщал, что американская телекомпания HBO подыскала замену Милошу Биковичу, который исполнял роль русского тренера в сериале "Белый лотос". В третьем сезоне популярной кинофраншизы его место займёт болгарский артист Джулиан Костов. На решение создателей фильма расторгнуть контракт с Биковичем повлияло заявление МИД Украины. Внешнеполитическое ведомство упрекнуло актёра в поддержке России на фоне спецоперации, призвав HBO отменить его участие в съёмках. Телекомпания позорно пошла на поводу у Киева.