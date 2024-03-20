Кому достанется особняк за миллион долларов бездетного и холостого Василия Уткина Скончавшийся известный спортивный комментатор Василий Уткин оставил после себя дорогой особняк в Рузском районе Подмосковья и квартиру в престижном районе Москвы. Кому они могут достаться? 20 марта, 17:07 Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM, © ТАСС / Белкин Алексей, © Youtube / "Осторожно: Собчак"

Напомним, Василий Уткин вызвал скорую днём 19 марта с жалобами на сбитое дыхание. По приезде медики диагностировали тромбоэмболию лёгочной артерии, сразу приняли оперативные меры, но они не помогли — телеведущего тут же отвезли в больницу, где в процессе реанимации у пациента дважды останавливалось сердце. Вторая остановка стала роковой. Ведущему было всего 52 года.

Незадолго до смерти Уткин, который весил более 200 килограммов, неожиданно решил заняться своим здоровьем и активно предпринимал попытки похудеть.

Российская спортивная общественность уже приняла решение: в память о Василии Уткине будет объявлена минута молчания перед матчем между Россией и Сербией 21 марта.

Василий Уткин. Фото © ТАСС / Ерохина Ирина

Какое имущество оставил после себя Василий Уткин

Публично спортивный журналист жил довольно скромно: до самого конца он был прописан в Балашихе на Спортивной улице. Водил "ладу-калину" и Nissan X-Trail. Самым дорогим авто у него был Volkswagen Touareg. Тем не менее в столичном регионе после него осталась дорогая недвижимость.

Речь, прежде всего, о квартире в престижном московском районе Хамовники. Здесь на Фрунзенской набережной в 1956 году построили дом по заказу Управления делами Совета министров СССР. Стоимость квадратного метра в зависимости от метража здесь колеблется в пределах 600–700 тыс. рублей. Василий Уткин занимал скромную двушку площадью всего 46 квадратов. Тем не менее её стоимость сейчас может составлять около 30 миллионов рублей.

Кроме того, по документам на Уткина было зарегистрировано два участка земли общей площадью 20 соток в деревне Федотово — это в Рузском районе Подмосковья. На них раскинулся добротный трёхэтажный дом с хозяйственными постройками и даже небольшим бассейном.







В одном из своих интервью журналист разоткровенничался, сообщив, что приобрёл это великолепие в 2008 году примерно за 1 миллион долларов, ничего не перестраивая, как отдавал предыдущий владелец. Самостоятельно он занимался лишь интерьером. Загородный дом Уткин приобрёл в ипотеку и выплачивал её до 2019 года включительно.

Сколько зарабатывал спортивный журналист

Вполне возможно, наследникам достанутся определённые суммы, которые могли остаться на счетах спортивного комментатора. Ещё в 2020 году он хвастался, что зарабатывает достаточно, чтобы жить не нуждаясь.

В последние годы Василий Уткин работал на себя. Большие проекты на федеральных каналах однажды закончились, и журналист ушёл в свободное плавание. Судя по данным ЕГРЮЛ, он был соучредителем двух юридических лиц — информационного (sports.ru) и рекламного агентств.

Впрочем, оба проекта успешными для журналиста не назовёшь — в обоих случаях его участие в них было краткосрочным. Основные деньги Уткин зарабатывал своим ИП. В его рамках он вёл свой канал на YouTube, на который подписано 610 тысяч человек, и телеграм-канал. В основном они приносили рекламные деньги.

Их Уткин тратил на содержание своего загородного дома, который постоянно доукомплектовывал разной винтажной мебелью, друзей (например, долгое время содержал редактора одного из своих проектов, однажды оставшегося без работы) и деятельность купленного им любительского футбольного клуба "Эгриси". В год на это хобби он отчислял около 700 тысяч рублей.

"Послужной список" бизнесмена Василия Уткина очень короткий: ИП и два закрытых юрлица. Фото © СПАРК

И после всех платежей, по словам самого комментатора, ежемесячно он оставлял себе "на житьё-бытьё" около полутора миллионов рублей.

Кому достанется наследство?

При всей публичности своей профессии журналист оказался одиноким человеком. В его жизни серьёзные отношения случились лишь однажды с коллегой по цеху Натальей Пакуевой. Они продлились всего несколько лет, и детей после них не осталось. Бывшая возлюбленная вряд ли окажется даже в завещании: в своё время девушка "променяла" спортивного комментатора на объект его комментариев — хоккеиста Сергея Игнашевича.

С тех пор во всех интервью Уткин называл себя "гетеросексуальным асексуалом" и утверждал, что не скучает без женского внимания. Отношения ему заменяли холостяцкие посиделки с друзьями и членами его футбольного клуба и домашние животные.

Из кровной родни у Василия Уткина остались его престарелая 79-летняя мать и старшая сестра. Журналист как-то делился, что регулярно помогает им материально. Но, похоже, отношения с ними могли быть не такими уж и близкими — как оказалось, мать Уткина узнала о смерти сына лишь из СМИ.

Фото © ТАСС / Белкин Алексей

— Согласно гражданскому законодательству, наследство журналиста должно достаться матери Василия Уткина, поскольку она — наследник первой очереди. Сестра же таковой не является и сможет его получить лишь в случае отказа матери и отсутствия других наследников этого статуса, — рассказала Life.ru заведующая адвокатским кабинетом, адвокат города Москвы Елена Балакир. — Если покойный оставил завещание, наследником будет тот, кто указан в документе. Но даже в этом случае мать сможет унаследовать часть имущества сына, поскольку как лицо нетрудоспособное имеет право на "обязательную долю", оговорённую в законе.

А вы будете скучать по Уткину? 0 Да, он был великий комментатор Не буду, есть другие комментаторы Я не следил за жизнью и творчеством Уткина

Авторы Евгений Кузнецов