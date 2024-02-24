Творческие каннибалы: Как Максим Галкин и Руслан Белый не поделили в Эстонии заработок На днях в Эстонии одновременно прошли концерты юмористов Максима Галкина* и Руслана Белого*. Сборы оказались плачевные: каждый считал, что он недобрал зрителей, потому что они ушли к конкуренту. Почему беглые звёзды теперь вынуждены бороться за место под солнцем? 23 февраля, 21:41 Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock, © VK / Руслан Белый, © АГН "Москва" / Андрей Любимов

Один концерт состоялся в Нарве, другой — в Йыхви. В соцсетях эстонские поклонники Галкина* и Белого* спорили, на кого идти? В итоге денег недосчитались оба юмориста.

Конкуренция и бизнес-каннибализм в среде беглых артистов стали суровой реальностью. К концу 2023 года "кормовая база" в других странах сократилась. Немногочисленные релоканты и русскоязычные местные сходили на концерт, а новой публики нет. ОАЭ и Бали закрыли въезд для Максима Галкина* и рэпера Моргенштерна*, из Таиланда за нелегальную работу депортировали группу "Би-2". Там же запретили выступать комику Руслану Белому*. У артистов отменяются концерты в Казахстане и Турции.

При этом закрывают свои двери страны туристические, где традиционно много русскоязычных туристов, не жалеющих денег на увеселения, и поэтому самые прибыльные. Чего, например, стоит Дубай с его роскошными вечеринками для миллионеров и заоблачными расценками на выступления заезжих звёзд.

На этом фоне афиши 2024 года почти у всех артистов выглядят одинаково и скудно: из них практически исчезли страны Азии, зато главной дойной коровой стали государства Прибалтики и славянской Европы. И теперь это становится проблемой.

Как живёт Руслан Белый*

Те, кто из двух юмористов вечером 18 февраля выбрал концерт Белого*, "плевались" прямо в инстаграме** последнего.

— Только с концерта пришёл, скажу: скучно, не смешно, — пишет один из поклонников стендапера. — 30 минут о войне (не смешно), 10 минут юмора из жизни (смешно), потом 30 минут о войне и 10 минут шуток — всё, домой. Шёл расслабиться, послушать шутки, отдохнуть от политики и новостей о войне, пришёл загруженный!

Руслану Белому* начало доставаться от поклонников за политоту и плохой юмор. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ruslan_belyy_

"Скучное угасание", "не тот уже Белый*", "одна политика" — частые определения эмигрантского творчества комика. Из-за обилия политики в выступлениях в последнее время его стали приглашать в качестве гостя на западные телеканалы, ведущие либеральную пропаганду на русскоязычную аудиторию. Впрочем, в амплуа политика Белый* тоже выглядит бледно.

Похоже, юморист уже попрощался с мечтой зарабатывать на заграничных выступлениях. После отмены январского концерта в Таиланде стендапер признался: доходы упали настолько, что он вынужден проедать заработанное в России. Сейчас Белый* мечтает выйти на такой уровень доходов, чтобы существовать на то, что ему приносят его зарубежные выступления, и перестать тратить накопления. К невозможности выступать на родине добавились ограничения азиатских стран.

— Пространство для выступлений всё сужается, — заявил Белый* в своём недавнем интервью.

В афише комика на этот год пока 13 анонсов: три выступления в Прибалтике, три — в Польше, по одному в Чехии, Италии, Австрии, Нидерландах и Швейцарии и два на Кипре. Сколько из них состоится, вопрос открытый: в предыдущие годы Белый* жаловался, что публику он может собрать далеко не везде.

В тот вечер Максим Галкин* в Эстонии сумел собрать зал размером с обычный районный ДК. По сравнению с былыми заработками артиста это просто смешно. По этому поводу его подписчики не упустили возможность уколоть русофоба. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maximgalkinru

Где выступают ветераны рока

Борис Гребенщиков*

Поддержавший Украину после начала СВО Борис Гребенщиков* ещё с 2020 года живёт в Лондоне. А в прошлом году он неожиданно продемонстрировал своё изменившееся отношение к тамошним власть имущим, раскритиковав их за попытки отмены в стране русской культуры.

Впрочем, на родине в осознание реалий рокера не поверили: в конце прошлого года Гребенщиков* признался, что скучает по людям в России, но домой не поедет, потому что выступать ему здесь "никто не даст", а "каждый встречный на улице полицейский может что-то предъявить".

Борис Гребенщиков*. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

В этом году у музыканта запланировано 13 концертов, семь из которых — в Прибалтике и Восточной Европе.

"Сплин"

В этом году у группы "Сплин" заявлено семь выступлений, из них всего одно в Западной Европе — Лондоне. Остальные — столицы бывших стран соцлагеря и Хельсинки. России в этом списке, понятное дело, нет.

27 февраля 2022 года в соцсетях группы появился чёрный квадрат, а в августе 2022 года на выступлении в Воронеже лидер "Сплина" Александр Васильев посвятил песню "Выхода нет" сбежавшим за границу собратьям по сцене. После этого рокеров накрыла волна отмен, и больше о музыкантах в России не слышали.

Александр Васильев и группа "Сплин". Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

ДДТ

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук остаётся в России, но при этом, по крайней мере, до недавнего времени переводил средства беженцам с Украины. Здесь он жалуется на отсутствие концертов, но без работы всё равно не сидит — выступает за границей.

На новогодних праздниках его группа выступала в Дубае, болгарской Софии и сербском Белграде, на февраль запланированы концерты в Ташкенте и казахских Караганде, Астане и Семее, на весну – лето — в израильском Тель-Авиве и кипрском Лимасоле. Кстати, в Казахстан Юрий Шевчук зачастил. На последних концертах он даже часть репертуара исполнял на казахском. В Европе тоже планирует дать пару концертов — в Белграде и Софии.

Юрий Шевчук. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Кому в Америке стало тесно

Часть беглых русофобов в 2024 году намерены покорять США. Хотя тот же Руслан Белый* в январе предупреждал коллег о бесперспективности попыток заработать на живущих в Америке выходцах из бывшего СССР.

— Если ты не суперзвезда, тогда гастроли по Америке — это только для того, чтобы просто посмотреть Америку, — заявил комик ещё после своего несостоявшегося концерта в Таиланде.

По его словам, заработать там сложно из-за дороговизны: перелётов, переездов по США, питания, проживания и стоимости аренды залов. Рассчитывать на большие площадки звёздам средней величины не приходится, поэтому большинство ограничивается небольшими кабаками, в которых и зрителей, а значит, и доходов будет немного.

Только что из Америки вернулся Андрей Макаревич*. А после него по штатам поедут остатки группы Little Big — Соня Таюрская и Илья Прусикин*. У панк-рейверов просто нет другого выхода, так как после бегства из России они живут в США. Сейчас дуэту сложнее попасть в Европу, чем выступать там, где живут. Здесь же пытается заработать Максим Покровский* из "Ногу свело!", а недавно сюда же жить и зарабатывать приехал актёр Алексей Панин*.

Стоимость билетов на концерт некогда одного из самых популярных в России коллективов сейчас составляет всего 35 долларов. Фото © afishamira.com

Кроме них в тур по Америке поедет сейчас живущий в Литве музыкант Иван Алексеев*, известный как Noize МС. Кстати, русофоб из Смоленской области вполне может попасть под только что принятый и утверждённый закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ.

Известно, что за годы работы в России музыкант успел обзавестись дорогостоящей недвижимостью в столице — однушкой площадью 42 кв. м на Васильцовском Стане в Рязанском районе, а также в двух шагах от Нескучного сада — на улице Вавилова — трёшкой площадью 109 квадратов с местом в подземном паркинге и кладовой. Недвижимость парень сдаёт в аренду.

* Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. ** Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Почему беглые звёзды одновременно выступают в небольших городах и странах? 0 Потому что нужно зарабатывать и выживать, им уже не до порядочности Думают, что смогут переманить всю публику только на свой концерт А где им еще выступать? Скоро будут петь в дешёвых кабаках Я не слежу за жизнью беглых звёзд

Авторы Евгений Кузнецов