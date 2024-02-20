Кто из беглых звёзд продал в Москве квартиры, а Галкин может потерять замок за миллиард Закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ вступит в силу уже на этой неделе. Он в первую очередь затронет беглых звёзд и бизнесменов. Тот же Максим Галкин*, почуяв неладное, заранее пытался избавиться от активов в России. Кого может затронуть новая мера? 19 февраля, 21:43 Андрей Макаревич*, Максим Галкин*, Александр Незлобин. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Михаил Метцель , Вячеслав Прокофьев, Вадим Тараканов, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Голосуя за законопроект, депутаты Госдумы проявили редкостное единодушие: в первом чтении его одобрили почти 400 депутатов из 450. Цель инициативы очень простая: многие сбежавшие артисты-русофобы сейчас не просто живут за границей, а продолжают заниматься антироссийской пропагандой на сцене и в соцсетях. При этом они зарабатывают в России.

У ряда артистов в России до сих пор остаётся какой-то бизнес, а у большинства — элитная недвижимость, расположенная в респектабельных районах Москвы и Подмосковья и стоящая десятки и даже сотни миллионов рублей. Сдача в аренду приносит хорошие деньги, на которые можно жить за границей.

Закон уже принят и опубликован. Впереди правоприменительная практика. Фото © Sozd.duma.gov.ru

Что может потерять Галкин* в Грязи

Речь прежде всего идёт об элитном имуществе семьи Пугачёвой и Галкина* — замке стоимостью миллиард рублей в подмосковной деревне Грязь. В прошлом году в отношении супругов велась доследственная проверка по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ) и 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ).

В какой-то момент она затихла, но после бурного возмущения общественности процесс возобновили. Следователям нужно будет проверить и информацию, широко распространённую в украинских СМИ: в прошлом году тамошняя пресса не переставала нахваливать изобретательность юмориста и его жены.

Дескать, ещё в декабре 2022 года супруги организовали экскурсии по своему шикарному замку в деревне Грязь. Все желающие могли посмотреть, как живёт звёздная семья, за десять тысяч рублей. Вырученные средства селебрити пообещали отдать в благотворительный фонд жены украинского президента Елены Зеленской.

Замок Галкина* и Пугачёвой в Грязи. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Если проверка закончится уголовным делом и обвинительным приговором, замок Галкина* окажется первым претендентом на конфискацию. Похоже, семья артистов уже давно предполагала подобные перспективы и пару последних лет пыталась продать имение. Впрочем, покупатель так и не нашёлся.

Андрей Макаревич* успел избавиться от имущества в России

Основатель "Машины времени" к делу побега из России подошёл обстоятельно. Прежде всего музыкант стал избавляться от бизнеса: закрыл своё ИП, через которое получал деньги за свои выступления, ликвидировал старые, по сути, неработающие активы, что-то переписал на свою сестру, танцовщицу Наталью, и, похоже, продал свою долю в джаз-клубе "Джем", расположенном в районе Чистых прудов — на Сретенке.

На данный момент Макаревич* всё ещё остаётся владельцем контрольного пакета продюсерской компании "Самый смак", которая известна передачей "Смак" на Первом канале. Кулинар Андрей Макаревич* учил страну готовить, а позже передал должность ведущего Ивану Урганту. Впрочем, похоже, взять с этой фирмы будет особо нечего. Судя по финансовой отчётности, компания деятельность больше не ведёт, а остающиеся на балансе активы составляют всего 1,4 миллиона рублей.

А вот от недвижимости "машинист" полностью избавился ещё прошлой осенью. Долю в двушке на Ленинском проспекте передал своему сыну — актёру Ивану Макаревичу, а особняк в элитном посёлке Павлово — сестре.

На данный момент Макаревич* всё ещё остаётся владельцем контрольного пакета продюсерской компании "Самый смак". Фото © Life.ru / Владимир Суворов

Что может потерять комик Незлобин в Москве

Сбежавший в США комик Александр Незлобин распродавал имущество в начале 2022 года. Так, он избавился от своей двушки в Каретном Ряду в Тверском районе. Квартиры той же площади в этом районе сейчас в среднем стоят 43 миллиона рублей. Квартиру он продал художнику.

Однако, по данным телеграм-канала SHOT, почему-то не стал продавать самый выгодный актив — 75-метровую двушку на Спиридоновке, что совсем рядом с Патриаршими прудами — в Пресненском районе столицы. Арендаторов семья юмориста нашла одновременно со своим отъездом, и они проживают там до сих пор. Квартиры с такими параметрами сдаются в среднем от 250 тысяч рублей в месяц. Таким образом, за время отъезда релокант-стендапер мог заработать более пяти миллионов.

В США Незлобин осел в Калифорнии, в небольшом городке Сан-Хосе. Это, кстати, по соседству с Паниным* — между их городами всего около 70 километров по прямой. Здесь он снимает апартаменты в двухэтажном доме 1962 года постройки за четыре тысячи долларов в месяц. Комик пытается реализоваться в местном стендапе, выступая в том числе и на английском языке. Тем не менее денег, по его словам, не хватает катастрофически, поэтому бывшая звезда российской комедии Незлобин вынужден подрабатывать таксистом.

МоскваЯндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест Чета Незлобиных предпочитала жить в историческом центре Москвы на Патриарших прудах.

Кто ещё из звёзд избавился от недвижимости в России

По данным телеграм-канала SHOT, музыкант Максим Покровский*, переехавший в Нью-Йорк, переоформил московскую четырёхкомнатную квартиру у метро "Митино" за 25,7 миллиона рублей на жену. Семья пыталась продать её с мебелью, но покупателей так и не нашлось.

Новая собственница четырёхкомнатной квартиры бежавшего в Израиль актёра Анатолия Белого* в Большом Харитоньевском переулке — его жена, архитектор Инесса Москвичёва. Она периодически прилетает домой и шлёт супругу фото из "гнезда, куда они вложили всю любовь".

Писатель Дмитрий Глуховский* во время чтений законопроекта тайно пытался продать две огромные элитные квартиры (около 210 миллионов рублей) в историческом центре Москвы и вывести деньги из России. Для этого он сначала переписал имущество на 71-летнюю мать-пенсионерку.

Максим и Татьяна Покровские теперь родиной называют США. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Max Pokrovskiy

Земфира* формально избавилась от своей знаменитой квартиры на Фрунзенской набережной напротив парка Горького. Двушку площадью 85 квадратов, рыночная цена которой примерно 60 миллионов рублей, она переписала на близкую подругу Ренату Литвинову.

Комик Семён Слепаков* продал квартиру за 295 миллионов рублей в ЖК Park Residence в центре Москвы в начале октября. Жилья в РФ у него больше не осталось.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Нужно ли лишать беглых звёзд имущества за фейки и другие подобные преступления? 0 Нужно, это справедливое для них наказание Если только суд признает их виновными Пусть добровольно продадут имущество и направят деньги на СВО Нельзя лишать, если заработано честным путём

Авторы Евгений Кузнецов