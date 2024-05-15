Беспилотное будущее отечественного транспорта обсудили на выставке "Россия"

Пленарная сессия "Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий" прошла в среду, 15 мая, на выставке-форуме "Россия" в Москве. На мероприятии собрались представители Минтранса и руководители бизнеса. Главными вопросами для обсуждения стали влияние цифровизации на эффективность и безопасность работы транспорта в стране, перспективы внедрения беспилотного движения в повседневное функционирование отрасли, а также создание новых IT-решений для модернизации грузовых и пассажирских перевозок.

Заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов в ходе сессии рассказал о наиболее значимых результатах, достигнутых к настоящему моменту. В частности, по его словам, возможности беспилотного движения уже удалось реализовать в самых разных видах транспорта — от городского наземного до авиационного и морского. Так, чуть более года назад в РФ запустили движение беспилотных КамАЗов — начинали с трёх машин, а сегодня их работает уже 15.

"Что касается авиационных беспилотников, то уже порядка 100 тысяч БПЛА находится в реестре Росавиации, 175 тысяч полётных заданий им было дано за 2023 год. На железной дороге МЦК и "Ласточка" уже нынешним летом начнут отрабатывать беспилотное движение, а с 2026 года мы планируем убрать машиниста из кабины. В декабре прошлого года Андрей Белоусов дал старт автономному судовождению между портами Балтийск и Усть-Луга в Калининградской и Ленинградской областях", — отметил Баканов.

Не менее важно приведение законодательных стандартов к меняющимся условиям. В качестве примера замминистра привёл произошедшее за последнее десятилетие резкое изменение принципов работы таксомоторных перевозок. В 2023 году был принят закон № 580-ФЗ, благодаря которому появилась система ГИС "Такси", которая помогает получать, продлевать или аннулировать лицензии, а также проверять легальность перевозок. Агрегатором ежемесячно сегодня пользуется два миллиона россиян.

В свою очередь зампредседателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации госкомпании "Автодор" Виктория Эркенова рассказала об опыте внедрения на автотрассах компании современной системы управления дорожным движением. Её работа уже позволила сократить число ДТП примерно на 50%.

"Система работает на основе видеокамер, которые в режиме реального времени с применением машинного зрения отслеживают ситуацию и выявляют, например, случаи остановки транспортных средств в неположенном месте. Кроме того, в систему поступают данные от метеостанций, которые ведут мониторинг по более чем 10 параметрам. Работают и детекторы движения транспорта, которые определяют тип транспортных средств, находящихся на дороге, их скорость и положение на полосе. В случае если возникает потенциальная опасность, инициируется выезд аварийных комиссаров на место, а на табло вдоль трассы выводится предупреждающая информация", — пояснила Эркенова.

А гендиректор ООО "Синара Алгоритм" Кирилл Колесников осветил тематику внедрения искусственного интеллекта на железнодорожном транспорте. В качестве примера он привёл опыт концессии компании в Таганроге, которая взяла на себя цифровизацию работы местного трамвайного парка. Использование беспилотных технологий помогло избавить сотрудников парка от значительной части ночной работы — движение по территории депо для обслуживания и помывки трамваи теперь полностью ведут в автоматизированном режиме, то есть без водителей.