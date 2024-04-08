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8 апреля, 17:40

Путин распорядился расширить меры поддержки создания зарядок для электрокаров

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) расширить меры поддержки создания зарядной инфраструктуры для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотреть вопрос о распространении мер поддержки создания зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта на создание зарядной инфраструктуры для медленной зарядки такого транспорта", — говорится в опубликованном перечне поручений главы государства.

Кроме того, кабмину совместно с АСИ и Платформой Национальной технологической инициативы (АНО "Платформа НТИ") также было поручено рассмотреть вопрос о включении в нацпроект "Беспилотные авиационные системы" мероприятий, направленных на создание правового регулирования, организацию гибридной сети связи с использованием навигационно-связных технологий и инфраструктуры государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Доклад по этому поручению должен быть представлен президенту до 30 июня 2024 года.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы достаточно мощностей для обеспечения потребностей электромобилей. По его словам, в будущем большинство машин на улицах города должно передвигаться именно на электрической тяге.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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