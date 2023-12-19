Молния Маккуин на минималках: В "Автоторе" оправдались за мемный электромобиль политеха

Кузов носителя агрегатов для испытаний электромобиля, который был продемонстрирован Московским политехом, никак не относится к конструкции и внешнему виду электромобиля "Амбер", разрабатывающегося заводом "Автотор". Об этом рассказали в пресс-службе калининградской автостроительной компании.

"На распространяемых фото изображён универсальный носитель агрегатов, который используется для тестирования работы всех систем будущего автомобиля. Это не электромобиль "Автотор", это не прототип электромобиля "Автотор", — подчеркнул представитель автопроизводителя в беседе с "Газетой.ru", уточнив, что носитель агрегатов применяют для испытаний систем колёсных транспортных средств от тяжёлых квадрициклов до лёгких коммерческих автомобилей.

Вчера в Московском политехе сообщили о разработке отечественного электромобиля категории L7, заказ на который поступил от стратегического партнёра вуза — компании "Автотор холдинг". Основные детали этого транспортного средства разработаны и изготавливаются в РФ. А вот само изображение показалось пользователям Сети настолько неказистым, что породило шквал мемов.