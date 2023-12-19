Молния Маккуин на минималках: В "Автоторе" оправдались за мемный электромобиль политеха
Завод "Автотор" оправдался после ставшего вирусным прототипа автомобиля политеха
Кузов носителя агрегатов (красный), который намедни рассмешил пользователей Сети. Обложка © VK / Московский политех
Кузов носителя агрегатов для испытаний электромобиля, который был продемонстрирован Московским политехом, никак не относится к конструкции и внешнему виду электромобиля "Амбер", разрабатывающегося заводом "Автотор". Об этом рассказали в пресс-службе калининградской автостроительной компании.
"На распространяемых фото изображён универсальный носитель агрегатов, который используется для тестирования работы всех систем будущего автомобиля. Это не электромобиль "Автотор", это не прототип электромобиля "Автотор", — подчеркнул представитель автопроизводителя в беседе с "Газетой.ru", уточнив, что носитель агрегатов применяют для испытаний систем колёсных транспортных средств от тяжёлых квадрициклов до лёгких коммерческих автомобилей.
Вчера в Московском политехе сообщили о разработке отечественного электромобиля категории L7, заказ на который поступил от стратегического партнёра вуза — компании "Автотор холдинг". Основные детали этого транспортного средства разработаны и изготавливаются в РФ. А вот само изображение показалось пользователям Сети настолько неказистым, что породило шквал мемов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство машин на улицах столицы должны стать электрическими. По его словам, мощностей в городе для обеспечения электромобилей достаточно.